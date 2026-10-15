"Печерна русофобія". У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу

Постійний представник Росії при ОБСЄ Дмитро Полянський звинуватив Нідерланди у ненависті до росіян після відмови видати візи трьом провідним гімнасткам збірної РФ. Його слова висміяли в коментарях: користувачі нагадали, що двом іншим російським гімнасткам дозволили в’їзд до країни, а також вказали на суперечності в заявах російського дипломата.

Нідерланди відмовили у візах Ангеліні Мельниковій, Вікторії Листуновій та Анні Калмиковій. Усі три спортсменки мали виступити на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться в Роттердамі.

Ангеліна Мельникова

Полянський прокоментував рішення на закритому засіданні Постійної ради ОБСЄ. Він заявив, що відмова у видачі віз російським спортсменкам свідчить про збереження негативного ставлення до громадян РФ у Європі.

"Цим голландці лише доводять нам, що від первісної русофобії та ненависті до всіх росіян, хай то навіть дівчата-спортсменки, у їхній країні та в Європі загалом ніхто відмовлятися не збирається", – заявив російський постійний представник в інтерв’ю РІА "Новини".

Дмитро Полянський. Джерело: ТАСС

На думку Полянського, обмеження можуть торкнутися й інших російських спортсменів. Він також заявив, що рішення щодо проведення міжнародних змагань у європейських країнах набувають політичного характеру.

"Тому рішення про те, проводити чи не проводити там міжнародні змагання, стає, на жаль, не спортивною, а політичною справою. Політизація спорту триває", – зазначив дипломат.

Дмитро Полянський. Джерело: РБК

Російські вболівальники висміяли такі слова Полянського. Один із користувачів звернув увагу на те, що російські гімнасти Мухаммаджон Якубов і Злата Осокіна отримали візи на той самий чемпіонат світу.

"Усім росіянам? А чи не бреше представник Мітя Полянський?" — написав уболівальник, нагадавши про допуск двох спортсменів із Росії.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інші коментатори запропонували порівняти рішення Нідерландів із діями російської влади щодо іноземних спортсменів.

Один із користувачів із сарказмом запропонував не допускати нідерландських спортсменів на "Ігри дружби" в Росії.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

"Уже п'ятий рік ніхто не може мені пояснити, навіщо вільним і прихильним до традиційних цінностей спортсменам з Росії змагатися з занепалими русофобами з недружніх країн. Ось досі не можу зрозуміти", – жартують росіяни.

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

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