"Панує безлад": збірній України винесли вердикт після двох поспіль фіаско в Лізі націй

Відомий воротар донецького "Шахтаря" Юрій Вірт розкритикував збірну України за чотири стартові матчі в новому розіграші Ліги націй, в яких "синьо-жовті" набрали лише чотири очки. Колишній футболіст національної команди особливо відзначив повний провал гри в обороні на тлі поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2).

Про це Вірт заявив в інтерв’ю порталу FootBoom. Експерт підкреслив, що українці пропускали дуже легкі голи від далеко не найсильніших суперників, що виглядає дуже пригнічуюче, адже головним тренером команди є італієць Андреа Мальдера.

Юрій Вірт. Джерело: НК "Верес"

Україна програла Угорщині

"Ми занадто легко пропускаємо – у нашому штрафному майданчику панує безлад. Складається враження, що наші захисники не знають, хто і проти кого має грати. Суперники не відчувають з боку українців максимального опору – тиск має бути буквально на межі, блокування жорстким і, головне, своєчасним. Однак що ми бачимо? Сподіваюся, Мальдер це проаналізує і зробить висновки. Треба щось робити..." – сказав Вірт.

Зазначимо, що після поразки від угорців підопічні Мальдери опустилися на третє місце в групі 2 дивізіону В Ліги націй. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Белфасті з лідерами із Північної Ірландії 14 листопада.

Турнірна таблиця групи 2 див... Джерело: "Взбірна" Розгорнути

Андреа Мальдера

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України після поразки від Угорщини в Лізі націй поступилася Росії у світовому рейтингу.