Блог | Окрім Мессі та Роналду: хто найчастіше вигравав "Золотий м’яч"

До кінця року ми дізнаємося, хто стане володарем "Золотого м’яча" за підсумками 2026 року. А поки що згадаємо футбольних зірок, які ставали володарями трьох і більше цих престижних індивідуальних трофеїв.

Рекорд належить аргентинцеві Ліонелю Мессі – восьмиразовому володарю "Золотого м’яча". Він завойовував цей трофей, виступаючи за каталонську "Барселону" та французький "Парі Сен-Жермен".

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Пять "Золотых мячей" в коллекции португальца Криштиану Роналду, который выступал за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Голландец Йохан Кройфф ("Аякс", "Барселона"), француз Мишель Платини ("Ювентус") и еще один голландец Марко ван Бастен ("Милан") завоевали по три индивидуальных трофея.

Криштиану Роналду принадлежит рекорд по количеству матчей, проведенных в Лиге чемпионов, – 183.

Вновь, друзья, я задаю вам шесть вопросов на футбольную тематику. Отвечать на них или нет – ваше решение. У вас будет возможность убедиться, правильными ли были ваши ответы. Уверен, на три-четыре вопроса вы ответите правильно.

Сколько раз киевские динамовцы выигрывали серебряные медали чемпионата СССР? Сколько матчей в чемпионате СССР провел Олег Блохин? Сколько мячей он забил? 3. В одном из розыгрышей Кубка Украины домашний матч с участием "Динамо" за несколько часов до его начала срочно был перенесен с одного стадиона на другой. В каком году это было, на каком стадионе и с кем играли киевляне? А также назовите причины переноса матча. 4. Какой из этих трех украинских клубов не был чемпионом СССР: "Заря" (Луганск), "Карпаты" (Львов) или "Днепр" (Днепропетровск)? 5. Выступая в Лиге чемпионов, "Динамо" дважды проигрывало со счетом 0:5. Какие клубы были обидчиками киевлян? 6. Эта речевка, состоявшая всего из двух строчек, из уст динамовских фанов звучала не только на стадионах Украины. Вот ее первая строчка: "Защита – это не проблема". Продолжение за вами, друзья.

Какие из ваших ответов были правильными, сможете проверить, ознакомившись с одним из следующих моих материалов.