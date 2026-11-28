Офіційно. Ухвалено термінове рішення щодо супербою Джошуа – Ф’юрі

Британська рада з контролю за боксом офіційно дозволила Тайсону Ф’юрі продовжити підготовку до поєдинку з Ентоні Джошуа, пише SkySports. Рішення ухвалили після термінової перевірки стану здоров’я колишнього чемпіона світу, яку призначили через заяви його дружини Періс про можливе психічне захворювання боксера.

Генеральний секретар організації Роберт Сміт повідомив, що Ф’юрі пройшов усі необхідні медичні обстеження й отримав допуск до виступів. За його словами, рішення ухвалили напередодні ввечері, а вранці про це повідомили промоутера боксера.

Тайсон Ф’юрі з родиною

Таким чином, побоювання щодо можливої відмови у видачі ліцензії не справдилися. Британська рада не стала перешкоджати участі Ф'юрі в запланованому поєдинку з Джошуа.

Після перших заяв Паріс Ф'юрі Британська рада з контролю за боксом допустила можливість відмови Тайсону в ліцензії, якби медичне обстеження виявило протипоказання для продовження кар'єри.

Ситуація виникла після виходу документального фільму Netflix про життя та кар'єру Ф'юрі. У початковій версії стрічки його дружина розповіла, що боксеру нібито діагностували шизофренію після перемоги над Володимиром Кличком у листопаді 2015 року.

Кличко і Ф'юрі у 2015 році

Згодом Парис забрала свої слова назад. Вона пояснила, що згадала давню розмову про стан чоловіка й неправильно вжила медичний термін. За її уточненням, Тайсону ніколи не діагностували шизофренію, хоча в нього спостерігалися деякі симптоми, пов’язані з цим захворюванням.

Netflix після отримання роз’яснень від родини Ф’юрі вніс зміни до документального фільму.

Сам боксер раніше відкрито розповідав про психологічні проблеми, з якими зіткнувся після перемоги над Кличком. Він зізнавався, що страждав від депресії, тривожного й біполярного розладів, а також мав проблеми з алкоголем і наркотиками.

Поєдинок двох британських боксерів-важковаговиків має відбутися на стадіоні Principality Stadium у Кардіффі 11 грудня. Допуск Ф’юрі до виступів усунув невизначеність щодо його участі.