Офіційно названо супертяжів на бій за чемпіонський пояс, який Усика змусили віддати

Німецький боксер Агіт Кабаєл офіційно проведе перший захист титулу WBC у надважкій вазі проти 42-річного албанця Нельсона Хіси. Поєдинок відбудеться 28 листопада в Дюссельдорфі.

Кабаєл битиметься з Хісою Джерело: https://www.instagram.com/queensberrypromotions Розгорнути

Цей пояс раніше належав Олександру Усику. Українець здобув титул WBC у травні 2024 року після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, а в 2026-му зіткнувся з необхідністю провести обов'язковий захист проти Кабаєла.

Наш боксер може втратити чемпіонський титул

На той момент німець володів тимчасовим титулом WBC і був обов'язковим претендентом. У березні організація зазначала, що після добровільного захисту Усика наступним суперником українця має стати саме Агіт.

Агіт Кабаєл Джерело: WBC

Пізніше WBC висунув ультиматум щодо вирішення питання з обов'язковим захистом титулу. Усик зрештою відмовився від чемпіонських поясів, після чого 27 червня WBC офіційно визнав Кабаєла новим чемпіоном світу.

Агіт Кабаєл

Таким чином, Кабаєл отримав повноцінний титул без поєдинку з Усиком. Німець раніше вже володів тимчасовим поясом WBC і 10 січня успішно захистив його у поєдинку з Даміаном Книбою, перемігши польського боксера технічним нокаутом у третьому раунді.

Першим суперником Кабаєла в статусі повноцінного чемпіона стане Нельсон Хіса. 42-річний албанець розпочав професійну кар’єру лише у 2022 році й виграв усі 25 проведених поєдинків, причому 23 з них завершив достроково.

Нельсон Хіса

Наразі Хіса також володіє поясом WBO Global у надважкій вазі. Поєдинок із Кабаєлом стане його першим боєм за повноцінний титул WBC.

До офіційного оголошення поєдинку сторони обмінювалися публічними заявами. Хіса особисто викликав Кабаєла на бій, після чого виникли розбіжності щодо проведення поєдинку: албанець стверджував, що у нього вже підписано контракт, і заявляв про готовність опублікувати його.

Агіт Кабаєл Джерело: WBC

Кабаєл зрештою прийняв виклик. Німець заявив, що Хіса ще не заслужив титульний бій своїми перемогами, проте погодився зустрітися з ним.

Бій Кабаєл – Хіса відбудеться 28 листопада в Дюссельдорфі. Для німецького боксера це буде перший захист чемпіонського пояса WBC, який він отримав після того, як Усік залишив титульну позицію.

Нагадаємо, 23 травня Усик переміг Ріко Верховена (1-1, 1 КО) технічним нокаутом у поєдинку, що відбувся в Гізі. Кабаєл вийшов на рингі кинув виклик нашомуспіввітчизнику.