Офіційно. Міжнародний союз біатлоністів ухвалив рішення щодо Росії після звіту Моніторингової групи. Що вирішив виконком

Виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) розглянув доповідь Моніторингової групи про статус відсторонених організацій. За підсумками засідання становище Союзу біатлоністів Росії та Федерації біатлону Білорусі залишилося без змін: жодних рішень про скасування санкцій або повернення представників цих країн ухвалено не було.

Росія залишилася без світового біатлону

Засідання виконкому відбулося вперше після конгресу IBU, що пройшов у вересні. Одним із питань порядку денного став звіт Моніторингової групи про становище двох відсторонених організацій: Союзу біатлоністів Росії (СБР) і Федерації біатлону Білорусі.

Олімпійський комітет Росії

Виконавчий комітет взяв до відома надану інформацію, але зберіг чинний статус обох організацій. Таким чином, російські та білоруські біатлоністи й надалі відсторонені від міжнародних змагань під егідою IBU.

СБР і Білоруська федерація б... Джерело: Ілюстрацію згенеровано за допомогою ШІ Розгорнути

Зазначимо, що нейтральний статус не передбачений правилами IBU. У чинних регламентах немає механізму, який дозволяв би спортсменам із відсторонених федерацій виступати в такому статусі. Це також підтверджується документами виконкому IBU.

Для зняття обмежень встановлено умови. Обидві федерації мають чітко дистанціюватися від війни проти України та підтвердити, що їхні спортсмени й офіційні особи не беруть участі в діяльності національних збройних сил і воєнних діях.

Біатлоніст Едуард Латипов на Олімпіаді.

Росія вже намагалася домогтися відновлення членства. У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав відповідне звернення до IBU, однак після розгляду документів моніторингова група та виконком встановили, що необхідних умов не виконано.

Як повідомляв OBOZ.UA, початкове рішення про відсторонення РФ і РБ було ухвалено ще на Конгресі федерації у 2022 році і пов’язане з міркуваннями безпеки.