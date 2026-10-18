Офіційно. Київське "Динамо" звільнило головного тренера

Ігор Костюк залишає посаду головного тренера "Динамо". Керівництво столичного клубу ухвалило рішення про припинення співпраці з фахівцем.

"Динамо" звільнило Костюка. Джерело: Суркіс представив нового тренера в "Динамо"

Виконуючим обов'язки головного тренера киян призначено польського тренера Мацея Кендзерека. Перед новим наставником стоїть завдання стабілізувати результати команди в найближчих матчах, поки керівництво займається пошуками постійного тренера.

Костюк очолив першу команду "Динамо" 27 листопада 2025 року після звільнення Олександра Шовковського. Спочатку він отримав статус виконуючого обов’язки головного тренера, проте 17 грудня президент клубу Ігор Суркіс затвердив його на цій посаді на постійній основі.

Тренер "Динамо" Ігор Костюк. Джерело: ФК "Динамо" Київ

До призначення в основну команду фахівець багато років працював з юнацьким складом киян U-19. Під його керівництвом молодіжна команда виступала в національних змаганнях та Юнацькій лізі УЄФА.

Ігор Костюк. Джерело: ФК "Динамо" Київ

За час роботи Костюка перша команда "Динамо" провела 37 офіційних матчів, у яких здобула 24 перемоги, тричі зіграла внічию та зазнала десяти поразок.

ФК "Динамо". Джерело: ФК "Динамо"

У чемпіонаті України кияни під його керівництвом зіграли 25 матчів: 17 перемог, дві нічиї та шість поразок.

На початку євросезону у кваліфікації Ліги Європи "біло-сині" з великими труднощами подолали румунську "Універсітату Клуж" (0:0 вдома в Любліні та перемога у серії пенальті 4:2 на виїзді).

"Динамо" в єврокубках. Джерело: ФК "Динамо"

На наступному етапі "Динамо" поступилося грецькому ПАОКу. Домашній матч у Києві завершився поразкою з рахунком 2:3, а на виїзді в Салоніках греки перемогли киян – 2:0, поховавши шанси гостей ще на початку другого тайму.

Вилетівши до третього за значимістю турніру (Ліга конференцій), "Динамо" зіграло з азербайджанським "Карабахом". Перший матч номінальні господарі виграли 1:0, проте 13 серпня в Баку "Карабах" здобув впевнену перемогу 2:0, що остаточно вибило український гранд з єврокубкової осені.

"Динамо" перемогло "Карабах". Джерело: ФК "Динамо"

"Динамо" вперше з сезону 2005/06 (коли сталося знамените фіаско зі швейцарським "Туном") вибуло з єврокубків настільки рано – ще до фінального раунду плей-офф кваліфікації.

Вперше за 34 роки київський клуб вибув із двоматчевого протистояння на вибування, маючи перевагу в один м’яч після першої зустрічі.

Матвій Пономаренко. Джерело: ФК "Динамо"

Вирішальним фактором у звільненні Костюка став матч 9-го туру УПЛ у Житомирі, де "Динамо", граючи з 5-ї хвилини в більшості після вилучення воротаря, програло місцевому "Полісся" 1:3.

Після фінального свистка Костюк не з’явився на післяматчевій пресконференції. В інтерв’ю "УПЛ ТВ" тренер заявив, що вилучення футболіста "Полісся" негативно позначилося на грі його команди. За словами фахівця, гравці втратили агресивність і мобільність, а також поступилися супернику в боротьбі та підборі м’яча.