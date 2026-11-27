"Одразу не відповіли, як потрібно": лідер збірної України зізнався, що стало причиною поразки від Португалії у відборі на ЧС-2027

Центровий збірної України з баскетболу Дмитро Скапінцев розібрав причини поразки нашої команди від Португалії (90:95) у кваліфікації чемпіонату світу-2027. Бігмен іспанського клубу "Лейма Корунья" заробив 14 очок і зібрав 5 підборів, але загалом боротьба на щитах, особливо власному, далась "синьо-жовтим" вкрай важко.

"Вони дали нам гарний бій, а ми, вважаю, не знайшли гідної відповіді на це. Дали відчути їм гру. З перших хвилин вони забили нам хороші кидки й немає значення відкриті чи важки. Вони відчули цей кураж, і далі нам було вже важко щось зробити", – вважає Дмитро.

Дмитро Скапінцев. Джерело: FIBA

"Далі потрібно було постійно нав'язувати португальцям цю боротьбу, зупиняти їх. Потім, коли вони трошки підсіли по грі, почали мазати кідки, у нас почалися проблеми з підбираннями. Ми програли дуже багато підбирань на своєму кошику в першу чергу, коли багато очок ними було зароблено з другого шансу. У такій ситуації дуже важко розраховувати на перемогу", – розповів Скапінцев.

При цьому Португалія візуально сильно не переважала Україну у зрості. Й центровий підтвердив, що проблема з відскоками пов'язана не з цим: "Вони не переважали нас ні в чому. Але ми просто одразу не відповіли на їхню боротьбу так, як це потрібно було. Як каже тренер, недостатньо фізично грали. Це не те, що ми щось тактично неправильно зробили. Підбирання – це про бажання, про боротьбу".

Дмитро Скапінцев в атаці в м... Джерело: FIBA Розгорнути

"Чи не тиснули розмови про те, що ми впритул наблизились до потрапляння на чемпіонат світу? Звичайно, відчувається відповідальність за результат. Але у нас дуже гарне становище. І суперники, я можу сказати, по силах. Нам цю гру з Португалією потрібно було забирати, але вже є, як є", – зізнався бігмен.

Дмитро також відзначив, на що робив акценти головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс на останній хвилині зустрічі: "Нам потрібні були швидкі очки. Бажано триочкові. Але ми так і не знайшли відкритий кидок".

Айнарс Багатскіс. Джерело: FIBA

Дмитро Скапінцев у збірній України. Джерело: FIBA

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