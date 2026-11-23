Одразу два італійські клуби виганяють футболіста збірної України

Нападник збірної України Артем Добвик із великою ймовірністю вже під час зимового трансферного вікна повернеться до чемпіонату Іспанії, у якому ставав найкращим бомбардиром сезону 2023/24, виступаючи за "Жирону". 29-річний форвард так і не зміг закріпитися в італійській "Болоньї", за яку виступає на правах оренди.

Про це повідомляє радіо Candera SER. За даними журналістів, Довбик уже дав згоду на перехід до "Валенсії", яка посідає 16 місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Водночас трансфер залежить від рішення "Болоньї" та "Роми", якій належить контракт нашого співвітчизника.

Артем Довбик може залишити "Болонью". Джерело: ФК "Болонья"

Довбик може перейти до "Валенсії". Джерело: ФК "Валенсія"

Угоду між "россоблю" та "вовками" було укладено до кінця сезону. За умовами контракту "Валенсія" має заплатити за оренду українця півтора мільйона євро, а також взяти на себе половину його зарплати, яка становить п’ять мільйонів у європейській валюті.

Довбик перейшов до "Болоньї" з ініціативи тренера Доменіко Тедеско, однак того відправили у відставку ще у вересні. Артем не зміг спрацюватися з новим наставником команди Раффаеле Палладіно, який не раз висловлював невдоволення роботою нападника на тренуваннях. Також на гравця не розраховує наставник "Роми" Джанп’єро Гасперіні.

Артем Довбик після забитого гола

Джанп'єро Гасперіні – тренер "Роми".

Як повідомляв OBOZ.UA, "Болонья" знайшла привід у високій зарплаті Артема Довбика, щоб достроково позбутися українця.