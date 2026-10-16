О котрій бокс Дюбуа – Вордлі 2: час початку чемпіонського бою

Чемпіон світу у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 KO) за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) проведе захист свого титулу в реванші проти співвітчизника Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 KO). У травні суперники влаштували яскравий поєдинок, який завершився перемогою володаря поясу технічним нокаутом у 11-му раунді, після чого його опонент скористався опцією на другий поєдинок. Британці вийдуть на ринг у суботу, 17 жовтня, на стадіоні O2 Arena в Лондоні.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Українські шанувальники боксу зможуть спостерігати прямий ефір бою на відеоплатформі DAZN. Трансляція буде доступна за разовою підпискою за 913 гривень. Також показ поєдинку входить до місячного тарифного плану сервісу.

Даніель Дюбуа та Фабіо Вордл... Джерело: Queensberry Promotions Розгорнути

О КОТРІЙ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Чемпіонське протистояння двох боксерів із Великої Британії стане головною подією шоу в Лондоні. Вихід суперників на ринг заплановано на 00:30 ночі неділі, 18 жовтня, за київським часом.

ПРОГНОЗ НА ДЮБУА – ВОРДЛІ

Фаворитом поєдинку вважається Дюбуа. Ставки на перемогу чинного володаря титулу приймаються з коефіцієнтом 1,30. Нічия оцінюється котируванням 21,00. А показники на перемогу Вордлі сягають рівня 3,75.

Даніель Дюбуа. Джерело: Queensberry Promotions

Фабіо Вордлі. Джерело: Queensberry Promotions

При цьому аналітики не сумніваються, що поєдинок завершиться достроково і не пройде всю дистанцію у 12 раундів. Відповідну подію представлено індексом 1,25.