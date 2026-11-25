Ноєр вирішив розлучитися з дружиною через кілька днів після пологів. З’явилося відео з коханкою

Воротар мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр вирішив припинити стосунки з дружиною Анікою лише через кілька днів після народження їхньої другої спільної дитини. Тепер 40-річного футболіста помітили в Бразилії в компанії 23-річної дівчини, яку німецькі медіа називають його новою обраницею та пов’язують із ним уже протягом кількох місяців.

Мануель Ноєр покинув Аніку (... Джерело: Bild Розгорнути

Як повідомляє австрійське видання OE24 із посиланням на публікацію німецької газети Bild, Ноєр вирушив до Південної Америки під час відновлення після травми стопи. За інформацією журналістів, футболіст узгодив поїздку з клубом, а компанію йому склала 23-річна фізіотерапевтка.

23-річна фізіотерапевтка. Джерело: Bild

15 листопада голкіпер прилетів до Ріо-де-Жанейро першим класом, після чого вирушив на курорт Бузіус. Там Нойер і його супутниця оселилися в одному з люксів курортного комплексу Zendaya Resort. Пара провела на території готелю кілька днів, відвідуючи басейн і тренажерний зал.

У мережі також поширилося відео, на якому футболіст їде разом із молодою брюнеткою на скутері Vespa.

До цього їх помітили біля ресторану McDonald's. Саме ці кадри привернули увагу користувачів соціальних мереж.

За даними Bild, знайомство Нойера з дівчиною не обмежується нещодавньою поїздкою до Бразилії. Ще наприкінці вересня вони разом відпочивали на Сицилії, у місті Пачіно. 2 жовтня працівник місцевого фітнес-клубу опублікував у соцмережах спільні фотографії футболіста та його супутниці.

Особливу увагу німецькі журналісти приділили сімейній ситуації воротаря. Його дружина Аніка наприкінці серпня народила другого сина. За даними Bild, ще за кілька днів після народження дитини Ноєр повідомив дружині, що не має наміру продовжувати їхній шлюб.

Під час чемпіонату світу з ф... Джерело: WITTERS Розгорнути

Водночас, як стверджує видання, Аніка знала про появу в оточенні чоловіка нової знайомої. У сім'ї вже виховували дворічного сина Луку, а тепер подружжю доведеться вирішувати питання, пов'язані з вихованням двох маленьких дітей.

Мануель Ноєр з Анікою. Джерело: Bild

Ще в червні Аніка разом із сином і матір’ю футболіста їздила до США, щоб підтримати Ноєра під час чемпіонату світу з футболу. Тоді вона була вагітна їхньою другою дитиною.

Зараз Аніка разом із дітьми продовжує жити на віллі футболіста на березі озера Тегернзе. За інформацією Bild, жінка підшукує нове житло у Грюнвальді, передмісті Мюнхена.

Аніка Ноєр (2024 рік). Джерело: picture alliance/dpa

Сам Ноєр після повернення з Бразилії має продовжити відновлення та тренування на базі "Баварії" на Зебенерштрассе.