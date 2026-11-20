"Ніко-Баскет" в останній атаці вирвав перемогу над "Хмельницьким" в Суперлізі GGBET

20 листопада в СК ГУНП у Хмельницькому в межах регулярного чемпіонату Суперліги GGBET "Ніко-Баскет-ЦОП" переміг БК "Хмельницький" – 81:79. Переможний кидок у проході виконав Джамір Сімпсон.

Гості краще почали й виграли першу чверть 26:21, однак у другій миколаївці набрали лише 14 очок, і господарі перехопили ініціативу – 20:14 та 41:40 на велику перерву.

Третю чверть "Хмельницький" також виграв, 23:21, вийшовши вперед на три очки. У заключній десятихвилинці перевага переходила від команди до команди, а розв'язка настала в останній атаці: Джамір Сімпсон пройшов під кільце й приніс гостям два очки переваги – 81:79.

Різницю визначила лінія штрафних: "Ніко-Баскет" пробив 36 разів і реалізував 27, тоді як господарі ходили туди лише 19 разів і влучили десять. Гості також набрали 19 очок другого шансу проти семи та 24 очки у швидких відривах проти 18.

Лава запасних миколаївців додала 31 очко проти 14 – 27 із них на рахунку Крістофера Мартіна, який реалізував 7 із 13 кидків з гри та 13 із 17 штрафних.

"Хмельницький" виграв щити – 51 підбирання проти 46 – і зробив 19 передач проти шести. Закарі Лавдей оформив дабл-дабл із 19 очками та 13 підбираннями при 8/11 з гри, 24 очки набрав Лукман Ланді, ще 12 додав Родіон Кузьмін із лави. У складі гостей десять підбирань зібрав Ярослав Карпюк.

"Хмельницький" – "Ніко-Баскет-ЦОП" – 79:81 (21:26, 20:14, 23:21, 15:20)