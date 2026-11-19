Нідерланди розвернули майже всю збірну Росії додому, не пустивши на Кубок світу

Майже вся російська делегація з ковзанярського спорту не зможе приїхати до Нідерландів на етап Кубка світу, який відбудеться на початку грудня в Херенвені. За інформацією нідерландського телеканалу NOS, спортсменам і представникам команди відмовили у видачі віз.

Про ситуацію в четвер, 19 листопада, повідомив представник російської федерації. За його словами, отримати дозвіл на в’їзд вдалося лише Даніїлу Найденишеву. 22-річний ковзаняр вирушить до Нідерландів самостійно, скориставшись французькою шенгенською візою, яка дозволяє в’їжджати на територію країн Шенгенської зони.

Даніїл Найденишев. Джерело: instagram.com/daniil.naidenyshev/

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів при цьому заявили NOS, що поки не мають інформації про візові заяви російської делегації. Тому офіційного підтвердження відмов з боку відомства немає. Причини, через які російським представникам могли не видати документи, також не розголошуються.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) із початку цього сезону дозволив російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях із ковзанярського спорту під нейтральним прапором. Однак це рішення не гарантує їм отримання віз для участі в турнірах.

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Нідерланди розглядають заяви на в’їзд відповідно до візового кодексу Євросоюзу. У ньому передбачена можливість відмови, якщо заявник становить загрозу міжнародним відносинам однієї з країн ЄС.

Проблеми з допуском російських спортсменів виникли й в інших європейських країнах. На четвертому етапі Кубка світу в норвезькому Хамарі представники Росії точно не виступатимуть. Норвегія не дозволяє в’їзд російським спортсменам через війну проти України, застосовуючи положення національного міграційного законодавства.

Російські вболівальники

Аналогічні обмеження діють у Швеції та Фінляндії. Через це російські спортсмени не зможуть взяти участь у чемпіонаті світу з лижних видів спорту, який відбудеться на початку 2027 року у шведському Фалуні.

Водночас на першому етапі Кубка світу в Пекіні минулими вихідними виступили 11 російських ковзанярів. Також збірну Росії заявлено на другий етап сезону в японському Обіхіро, який стартує в п’ятницю.

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Раніше аналогічна проблема з візами виникла у російських гімнастів. Минулого місяця Нідерланди відмовили у в’їзді трьом представникам Росії, які планували виступити на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі. Серед них була дворазова чемпіонка світу Ангеліна Мельникова, яка тренується в ЦСКА, пов’язаному з російською армією.