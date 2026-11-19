"Нічого цей Мальдера не зробить": легенда "Динамо" Сабо поставив хрест на тренері збірної України

Легендарний футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував тренера збірної України Андреа Мальдеру за виступ команди в Лізі націй. Колишній наставник "синьо-жовтих" виступив проти призначення італійця, висловивши впевненість у тому, що той нічого не досягне.

Про це Сабо заявив в інтерв’ю порталу sport-express.ua. За його словами, результати збірної в Лізі націй, де українці завершили груповий етап на третьому місці, пропустивши вперед Північну Ірландію та Угорщину, є однозначною оцінкою діяльності Мальдери.

Україна програла Північній Ірландії

Андреа Мальдера

"За Лігу націй Мальдері можна поставити двійку! Яку ж оцінку іще? Не розумію: а у нас що, немає кращого тренера за нього? Свого тренера, а не італійця. Та є ж. Нічого цей Мальдера не зробить путнього. Кажу наперед: не буде з цим Мальдерою ніяких великих звершень. Є ж у нас Маркевич. Чому йому збірну не довірили? Не знаю… Хоча, можливо, він і не захотів команду прийняти, бо бачить її нинішній рівень й чудово розуміє, що важко з таким підбором футболістів на щось претендувати.", – сказав Сабо.

Зазначимо, що колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський негативно висловився про збірну України через її гру в Лізі націй.

Йожеф Сабо. Джерело: Кадр із відео

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй. Джерело: Збірна

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко виступив із заявою після виступу національної команди в Лізі націй.