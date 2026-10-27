"Неважливо, що не за Україну": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від країни та змінив громадянство, висловився про медаль на ЧС

Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун висловив захват з приводу здобуття чергової медалі для команди Хорватії. Уродженець Черкас, який відмовився від нашої країни та змінив спортивне громадянство, зізнався, що отримав багато привітань від колишніх співвітчизників після "срібла" на світовій першості-2026.

Про це Ковтун заявив в інтерв’ю виданню Jutarnij List. 23-річний віцечемпіон Олімпіади в Парижі-2024, який став другим на ЧС у Роттердамі у вправах на брусах, наголосив, що в Україні високо оцінили його успіх, попри те, що він здобув його під прапором чужої країни.

Ілля Ковтун перейшов під прапор Хорватії. Джерело: instagram.com/crogymnastics/

"Тренерка сказала мені, що було багато публікацій – медаль високо оцінили, – і багато людей з України писали, щоб привітати мене. Звичайно, батьки й друзі теж уболівали за мене. Неважливо, що це було не за Україну – зрештою, це спорт. Люди в Україні бажають мені успіху, а ті, хто розуміє всю ситуацію, – тим більше", – сказав Ковтун.

Напередодні Ілля прокоментував провал у багатоборстві на чемпіонаті в Нідерландах, де він сенсаційно посів 11-те місце. Також ексукраїнець відзначився ганебним вчинком із росіянином.

Ковтун став другим на брусах на ОІ-2024.

До цього гімнаст назвав рішення відмовитися від українського громадянства і перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі. Крім того, він розповів, як потішив Україну.

Раніше в інтерв’ю OBOZ.UA тренерка гімнаста Ірина Горбачова зазначала, що наша країна нічого не вклала в підготовку її підопічного до ОІ-2024.

У серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи у багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній Росії назвали Іллю слабким суперником.

Ірина Горбачова та Ілля Ковт... Джерело: Facebook Ірини Горбачової Розгорнути

Ілля Ковтун. Джерело: instagram.com/crogymnastics/

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля незграбно виправдався за відмову виступати за збірну України та перехід до національної команди Хорватії.