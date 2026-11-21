Непереможний український боксер брутальним нокаутом виграв чемпіонський бій. Відео

Український боксер Арсеній Резніченко (16-0, 10 КО) здобув чергову перемогу на професійному рингу, достроково завершивши поєдинок проти представника Чехії Філіпа Горола (6-6-2, 3 КО). 22-річний уродженець Корсунь-Шевченківського відправив суперника в нокаут точним ударом лівою, захистивши титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі.

Бій відбувся у Львові та став головною подією вечора боксу "Єдині на рингу", організованого промоутерською компанією K.O. Promotions.

Арсеній Резніченко переміг Філіпа Горола. Джерело: instagram.com/_reznichenkoa_

Резниченко володів ініціативою в поєдинку й в одному з раундів зумів знайти момент для вирішальної атаки. Українець завдав акцентованого удару лівою рукою, після якого Горол, наче підкошений, упав на канвас.

Арсеній Резніченко відправив Горола в нокаут. Джерело: Кадр із відео

Суддя миттєво зупинив поєдинок, присудивши перемогу господарю рингу технічним нокаутом.

До зустрічі з чеським боксером в активі Арсенія було 15 перемог, дев’ять із яких він здобув достроково. Горол підходив до поєдинку з показниками 6 перемог, 5 поразок і 2 нічиїх.

Арсеній Резниченко. Джерело: instagram.com/_reznichenkoa_

Свій попередній бій Резниченко провів у червні цього року, здолавши співвітчизника Адама Купріянова (6-4, 3 КО).