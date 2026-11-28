Непереможного українського супертяжа сенсаційно нокаутували на останніх хвилинах чемпіонського бою. Відео

Український боксер Андрій Новицький (16-1, 12 КО) зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись мексиканцю Сесару Наварро (16-5, 14 КО). Поєдинок у надважкій вазі завершився технічним нокаутом в останньому, десятому раунді, а українець втратив чемпіонський пояс WBC International.

Бій відбувся на арені Pechanga Resort & Casino в американському місті Темекула. Новицький вважався фаворитом зустрічі: він входив до топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC), тоді як його суперник погодився вийти на ринг лише за кілька днів до поєдинку.

З перших раундів українець намагався утримувати мексиканця на дальній дистанції. Однак Наварро постійно йшов уперед, скорочував дистанцію та шукав можливість атакувати зблизька.

Наварро атакував. Джерело: Кадр із відео

У шостому раунді мексиканець провів кілька результативних атак. Новицькому не вдавалося зупинити тиск суперника в ближньому бою, і він дедалі частіше вступав із ним у відкритий обмін ударами.

Новицький програв Наварро. Джерело: Кадр із відео

Поступово постійні атаки Наварро позначилися на стані українського боксера. У заключному, десятому раунді мексиканець обрушив на Новицького серію ударів, після якої рефері зупинив поєдинок. 31-річному одеситу зарахували поразку технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZ.UA, 24 квітня Новицький виграв титул WBC International у надважкій вазі, перемігши американця Александера Флореса (21-6-1, 19 КО).

У травні минулого року Андрій здобув швидку й упевнену перемогу над перуанцем Давідом Сегаррою (35–13–1, 22 КО). Бій 23 травня в Memorial Hall (Мелроуз, США) завершився вже в першому раунді технічним нокаутом.