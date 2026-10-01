"Нехай сидить на лавці": Леоненко різко висловився на адресу Ярмоленка

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував Андрія Ярмоленка за його бажання за будь-яку ціну побити рекорди результативності в чемпіонаті та збірній України. Екснападник "біло-синіх" та національної команди зазначив, що ветерану столичного клубу слід було завершити кар'єру.

Таку категоричну думку Леоненко висловив в інтерв'ю порталу sport-express.ua. За словами триразового найкращого футболіста чемпіонату України середини 90-х, Ярмоленку варто виявляти повагу до себе та спорту, де запам’ятовується рівень гравців, а не їхні рекорди.

Андрій Ярмоленко Джерело: УАФ

Віктор Леоненко. Джерело: скріншот відео з YouTube-каналу SportArena

"Якби Андрій себе поважав, то забув би про ці рекорди й уже пішов працювати спортивним директором у Динамо замість Буряка. Але це його справа. Нехай сидить в запасі. Просто з’їздив, злітав, покатався. Це запитання не до мене, а до Андрія. Я б одразу пішов зі збірної, якби не потрапляв до складу. Видно, хоче побити рекорд. Ну нехай. Я ж кажу про те, як вчинив би сам. Це його особиста справа. Тільки щоб не вийшло так, що просидить дуже довго. У нас уже були випадки, коли хотіли побити рекорди, але не виходило", – сказав Леоненко.

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

Андрій Ярмоленко в "Динамо". Джерело: ФК "Динамо" Київ

Зазначимо, що Ярмоленку залишилося забити один гол, щоб стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, а також три голи йому потрібно, щоб випередити Андрія Шевченка у списку найкращих снайперів національної команди.

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснював, чому вирішив повернути Андрія Ярмоленка до національної команди.