Небачений момент у тенісі від 4-ї ракетки світу зібрав пів мільйона переглядів за добу. Відео

Друга ракетка США Коко Гофф (№4 WTA) подала на порожню половину корту під час півфіналу турніру в Римі, не помітивши, що її суперниця Цінвень Чжен відійшла до лавки за іншою ракеткою. Незважаючи на те, що сам матч відбувся у травні 2025 року, 11 жовтня 2026-го відео цього епізоду знову стало вірусним у мережі та набрало понад 500 тисяч переглядів за добу. У коментарях користувачі зазначали, що ніколи раніше не бачили нічого подібного.

Цей момент став вірусним у мережі. Джерело: x.com/Tiempodetenis1

Інцидент стався у вирішальному третьому сеті матчу, коли Гофф готувалася подавати за рахунку 30:0 у своєму геймі. Китайській тенісистці знадобилася заміна ракетки після того, як у неї порвалися струни, тому вона попрямувала до лавки.

Ціньвень Чжен

Американка настільки зосередилася на підготовці до подачі, що не помітила відсутності суперниці на протилежному боці корту. Гофф виконала подачу, спрямувавши м'яч у порожній простір.

Гофф не помітила відсутність суперниці. Джерело: Кадр із відео

Коли Гофф зрозуміла, що сталося, вона зніяковіла й прикрила обличчя рукою. Чжен, повернувшись із ракетками, з подивом подивилася на суперницю. Незвичайна ситуація розсмішила обох тенісисток, глядачів на трибунах і суддю на вишці.

Сам матч тривав близько трьох годин і завершився перемогою Гофф із рахунком 7:6, 4:6, 7:6. Однак завоювати головний трофей їй не вдалося: у фіналі американка зазнала розгромної поразки від місцевої тенісистки Жасмін Паоліні з рахунком 6-4, 6-2 всього за 1 годину і 29 хвилин