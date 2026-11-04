Не той "Шахтар" вийшов на поле: чого не вистачило українцям в грі проти "Спортінга" в ЛЧ. Огляд матчу

У четвертому турі групи Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" мінімально поступився португальському "Спортінгу" – 0:1. Наша команда показала цікавий матч, але всі ключові гравці просто зникли там, де могли бути стовідсоткові голи. Чого не вистачило гірникам та чому насправді рахунок мав стати 3:0? Розповідає OBOZ.UA.

Перший тайм. Обережний пошук нестандартних рішень

"Шахтар" розпочав тайм зі стандартного агресивного темпу. На вже 4-й матч Ліги чемпіонів вималювалася стратегія, за якої підопічні Турана мають шукати будь-який момент, незалежно від рівня суперника. Перший удар у площину був від Енріке, доволі швидко в порівнянні з попередніми іграми. На початках "Спортінг" був змушений захищатися в 5 людей просто перед штрафним, забувши про фланги. Тому португальці покладалися на випадкові моменти. Саме таку можливість вони отримали на 9-й хвилині: серія рикошетів, безадресний навіс й Араухо, який лише дивом влучив у захисника з кількох метрів. Команди обмінялися гострими моментами й додали швидкості.

Різник із самого початку гри... Джерело: UEFA Розгорнути

"Спортінг" цілком виправдовував своє місце серед лідерів загальної таблиці Ліги чемпіонів. У вівторок гра будувалася через Філісіссіму, котрий у захисті встигав буквально всюди і закривав бразильців у завершальній стадії. А от атакам допомагали підключення вже згаданого Араухо, досить загрозливу роль мав цей захисник. Лише впевнена гра корпусом могла позбавити суперника м’яча – це вимагалося, зокрема, від Бондара; добре, що він правильно зробив висновки зі своєї помилки на початку гри. Суддя дозволяв грати жорсткіше, що все більше провокувало фоли від обох сторін.

Півгодини гра просто не зупинялася, футболісти шукали, хто ж із суперників втомиться першим і де буде вікно можливостей. "Спортінг" без м’яча сідав дуже низько, позиційно всі мали свої задачі та не давали Матвієнко відправити когось уперед. Три матчі до цього працювали закидання вперед на флангових гравців – цього разу цей трюк вже знали та не дозволяли виконати.

Найкращий момент першого тайму в "Шахтаря" було необережно згаяно! Вінісіус розкішним пасом розрізав весь щільний захист "Спортінга" й вивів Аліссона майже один на один. В умовах обмеженого простору й близькості голкіпера він знайшов єдино правильне рішення – прокидати далі й чекати одноклубників, аби подати з гострого кута. Але в такий успіх вся команда просто не повірила й не побігла на підтримку. Вдалося отримати тільки кутовий, а після такого відкривання ми не отримали навіть хайлайту, запам’яталася тільки красива передача.

Гірники знову втрачають дорогоцінні очки. Джерело: UEFA

Попри те, що на 45 хвилин було тільки по одному гострому моменту на команду, тайм не можна було назвати нудним. Радше обережним, бо з обох сторін працював якісний захист і не працювала командність. Було багато дуелей, на які рефері не дав жодної картки – це відкрило тренерам простір для складних налаштувань у роздягальні. Хоча, якщо чесно, "Шахтар" мав закривати першу половину щонайменше з двома голами, якби бразильці реалізували хоча б половину зі своїх вбивчих моментів.

Другий тайм. Час, коли потрібна була команда

"Спортінг" по перерві розпочав тактикою донецького клубу. Зусиллями Суареса майже одразу виникла гострота – Думбія лише на лічені сантиметри не зміг замкнути простріл із флангу. Момент мав би розбудити гірників, у яких до цього не виходило грати суцільним колективом. У відповідь Мендоса прорвався флангом і виконав передачу в штрафний, чого раніше не вдавалося 50 хвилин. М’яч знайшов Еліас та з розвороту спробував пробити воротаря суперника. Його сейв ще більше розіграв упевненість лісабонців.

Момент гри. Джерело: UEFA

Португальці протягом усієї гри тиснули на Різника, а по перерві пресингу стало ще більше. Захисники, якщо застрягали без просування на власній половині, намагалися розігрувати саме через нього – наш голкіпер зробив у 4 рази більше дотиків до м’яча, ніж його колега на полі! Але під цим пресингом воротар не мав багато часу на роздуми, адже Суарес чи Йоаннідіс постійно кидалися на нього у відбір. Треба розуміти, що Різник часом робив так навмисне, аби розтягнути низьку позицію "Спортінга" в центрі поля. Та й самі оборонці в окремих випадках пасували назад дуже небезпечно – тоді Різник виносив вже як пожежник.

Шлях до лідерства "Спортінг" знайшов саме через командність, це відчуттся в них прокинулося раніше та якісніше. Лісабонці під час чергового тривалого моменту за 5 секунд провели круту атаку в один дотик. Через 4 передачі потужним ударом із кількох метрів її завершував Думбія. Гірники просто спостерігали в перших рядах – раптово рахунок став 0:1. Добре, що після цього ми побачили злість від "Шахтаря", адже лише красивих фінтів після години гри вже було замало. Погано, що це не допомогло.

Момент гри. Джерело: UEFA

Момент гри. Джерело: UEFA

Турану не вдалася головна задача в роздягальні – повернути колективу віру в себе. У нього в руках багато індивідуальностей, яким, на жаль, перекрили все повітря; не спрацювали навіть заміни. Значною мірою це нового тренера "Спортінга", який вивів футболістів зарядженими на гол і після цього чудово їх закріпив в обороні. Суперник перейшов у настільки щільну компактність, щоде не було місця ані для розрізних пасів Назарини, ані для прориву вінгерів. Головною лишалася дуель на правому фланзі, Аліссона проти Араухо і ніхто з них не виграв. Коли бразилець проривався повз захисника, перед воротами поставав другий оборонець. З іншого флангу теж нічого не виходило, бо Мендосу позбавили простору, а без цього ліворуч стало зовсім сумно. Так, наші футболісти кілька разів створили гострі моменти, де вмикався в роботу воротар суперника, але за ударами вони швидше виграли б матч з американського футболу, настільки високо все летіло з кількох метрів.

0:1 – "Шахтар" прикро поступається "Спортінгу". Обидві команди провели чудову гру й разом не створили нічого видатного, щоб матч запам’ятався. У пам’яті відклалися битва протягом 90 хвилин, а ще – два промахи з дуже вигідних позицій від бразильців, які відправили м’яча будь-куди, окрім цілі. У гірників лишається 4 очки й другий ігровий день Ліги чемпіонів може стати дуже болючим для положення клубу в спільній таблиці.