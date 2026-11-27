"Не розумію, навіщо відправляти війська. Україна що, в ЄС?" Легенда спорту з Франції прогнувся перед РФ

П’ятиразовий олімпійський чемпіон Тедді Рінер розкритикував владу Франції за відправлення військових в Україну, яка продовжує протистояти російській агресії. Найтитулованіший спортсмен в історії дзюдо, який має намір балотуватися на посаду президента країни, також виступив за негайне укладення угоди з путінською РФ.

Про це Рінер заявив під час візиту на зустріч мерів міст Франції. Відеофрагмент і повну розшифровку діалогу 37-річного дзюдоїста з репортерами на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, опублікував незалежний журналіст Поль Лярутюрю. При цьому він виділив слова легенди спорту "це не наша війна".

Тедді Рінер на Олімпіаді-2024. Джерело: IFJ

З 2023 року французи підготу... Джерело: Sipa/Jean-Christian Tirat Розгорнути

"Недобре пахне те, що зараз готується щодо Росії. Справа пахне недобре. В Україну відправляють війська, а ми про це навіть не знаємо. Усе це недобре. Я не розумію, навіщо відправляти війська в Україну, адже це не наша війна. Україна що, у Європейському Союзі? Якби завтра я став президентом Республіки, я хотів би бути людиною, яка об’єднує, усміхається й тисне руки, щоб покласти край цій війні", – сказав Рінер.

Зазначимо, що дзюдоїсту вже відповів кандидат у президенти Франції від соціал-демократів Рафаель Глюксманн, який розкритикував Рінера.

Тедді Рінер висловився про в... Джерело: знімок відео Розгорнути

Національний прапор Франції.... Джерело: Pexels Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яку вважають фавориткою майбутніх виборів у Франції, категорично проти вступу України до Європейського Союзу.