"Не розумію, навіщо відправляти війська. Україна що, в ЄС?" Легенда спорту з Франції прогнувся перед РФ
Рінер виступив проти підтримки України
П’ятиразовий олімпійський чемпіон Тедді Рінер розкритикував владу Франції за відправлення військових в Україну, яка продовжує протистояти російській агресії. Найтитулованіший спортсмен в історії дзюдо, який має намір балотуватися на посаду президента країни, також виступив за негайне укладення угоди з путінською РФ.
Про це Рінер заявив під час візиту на зустріч мерів міст Франції. Відеофрагмент і повну розшифровку діалогу 37-річного дзюдоїста з репортерами на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, опублікував незалежний журналіст Поль Лярутюрю. При цьому він виділив слова легенди спорту "це не наша війна".
Тедді Рінер на Олімпіаді-2024.
Джерело: IFJ
З 2023 року французи підготу...
Джерело: Sipa/Jean-Christian Tirat
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"Недобре пахне те, що зараз готується щодо Росії. Справа пахне недобре. В Україну відправляють війська, а ми про це навіть не знаємо. Усе це недобре. Я не розумію, навіщо відправляти війська в Україну, адже це не наша війна. Україна що, у Європейському Союзі? Якби завтра я став президентом Республіки, я хотів би бути людиною, яка об’єднує, усміхається й тисне руки, щоб покласти край цій війні", – сказав Рінер.
Зазначимо, що дзюдоїсту вже відповів кандидат у президенти Франції від соціал-демократів Рафаель Глюксманн, який розкритикував Рінера.
Тедді Рінер висловився про в...
Джерело: знімок відео
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Національний прапор Франції....
Джерело: Pexels
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Як писав OBOZ.UA, ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яку вважають фавориткою майбутніх виборів у Франції, категорично проти вступу України до Європейського Союзу.
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