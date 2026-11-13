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"Не має значення": дві європейські країни оголосили рішення щодо російських спортсменів, назвавши їх загрозою

Олександр Чеканов

Росіян не пустять до Норвегії та Фінляндії

Влада Фінляндії та Норвегії ухвалила жорсткі рішення щодо російських спортсменів, відмовивши їм у в’їзді для участі в міжнародних турнірах. Союзники України у війні проти загарбників і окупантів зазначили, що атлети з РФ є інструментом кремлівської пропаганди та її агресивної політики.

Із 16 листопада у Фінляндії враховуватимуть спеціальну резолюцію, згідно з якою в’їзд до країни російських громадян становить "загрозу для міжнародних зв’язків", пише DW.

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках.

Джерело: "КоммерсантЪ"

"Поки агресивна війна Росії триває, російським спортсменам нічого робити у Фінляндії. Їхній в’їзд до країни став би загрозою для міжнародних зв’язків Фінляндії. Те саме стосується й інших видів короткострокової роботи за візою, яка не має важливого значення для національних інтересів Фінляндії", – заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Еліна Валтонен.

Джерело: сайт уряду Фінляндії

У свою чергу уряд Норвегії також оголосив про швидке запровадження обмежень для спортсменів із країни-агресорки. "Послаблення з боку міжнародних об’єднань дають змогу професійним спортсменам та їхнім супроводжувачам їздити до Норвегії для участі у спортивних змаганнях. Уряд хоче запобігти в’їзду професійних спортсменів та їхніх супроводжувачів із цих країн, поки триває війна в Україні", – йдеться в документі.

Українські вболівальники наг...

Джерело: УАФ

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У візах також можуть відмовити росіянам, які хочуть в’їхати до країн за шенгенською візою, виданою іншою державою Шенгенської зони.

Рішення норвежців і фінів означає, що спортсмени з Росії пропустять етапи Кубків світу зі стрибків із трампліна, лижних перегонів, біатлону, а також чемпіонат світу з фігурного катання.

Як повідомляв OBOZ.UA, Канада відмовилася впускати до країни російських хокеїстів для участі в молодіжному чемпіонаті світу.

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