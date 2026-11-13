"Не має значення": дві європейські країни оголосили рішення щодо російських спортсменів, назвавши їх загрозою

Росіян не пустять до Норвегії та Фінляндії

Влада Фінляндії та Норвегії ухвалила жорсткі рішення щодо російських спортсменів, відмовивши їм у в’їзді для участі в міжнародних турнірах. Союзники України у війні проти загарбників і окупантів зазначили, що атлети з РФ є інструментом кремлівської пропаганди та її агресивної політики.

Із 16 листопада у Фінляндії враховуватимуть спеціальну резолюцію, згідно з якою в’їзд до країни російських громадян становить "загрозу для міжнародних зв’язків", пише DW.

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "КоммерсантЪ"

"Поки агресивна війна Росії триває, російським спортсменам нічого робити у Фінляндії. Їхній в’їзд до країни став би загрозою для міжнародних зв’язків Фінляндії. Те саме стосується й інших видів короткострокової роботи за візою, яка не має важливого значення для національних інтересів Фінляндії", – заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Еліна Валтонен. Джерело: сайт уряду Фінляндії

У свою чергу уряд Норвегії також оголосив про швидке запровадження обмежень для спортсменів із країни-агресорки. "Послаблення з боку міжнародних об’єднань дають змогу професійним спортсменам та їхнім супроводжувачам їздити до Норвегії для участі у спортивних змаганнях. Уряд хоче запобігти в’їзду професійних спортсменів та їхніх супроводжувачів із цих країн, поки триває війна в Україні", – йдеться в документі.

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

У візах також можуть відмовити росіянам, які хочуть в’їхати до країн за шенгенською візою, виданою іншою державою Шенгенської зони.

Рішення норвежців і фінів означає, що спортсмени з Росії пропустять етапи Кубків світу зі стрибків із трампліна, лижних перегонів, біатлону, а також чемпіонат світу з фігурного катання.

Як повідомляв OBOZ.UA, Канада відмовилася впускати до країни російських хокеїстів для участі в молодіжному чемпіонаті світу.