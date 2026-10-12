Не має права: Росія безглуздо обурилася діями України щодо МОК

Голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайло Дегтярьов зажадав від українців не перешкоджати допуску спортсменів із РФ до міжнародних змагань. За сумісництвом міністр спорту обурився тим, що наша країна виступає проти повернення агресорів на турніри.

Про це Дегтярьов заявив інформаційному агентству Agence France-Presse, пише сайт пропагандистського ТАСС. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна у характерній для росіян манері зневажливо відгукнувся про Україну, зазначивши, що її не повинні стосуватися відносини РФ та Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Михайло Дегтярьов. Джерело: Державна Дума РФ

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "Коммерсант"

"Рішення МОК не повинно стосуватися України, оскільки вона не є стороною в жодному спорі, пов'язаному з цією справою. Відносини між МОК і Росією – це справа МОК і Росії. МОК, більшість міжнародних федерацій та організатори турнірів дотримуються Олімпійської хартії й прагнуть зосередитися на спорті, а не втягуватися в політичні дебати та полеміку", – сказав Дегтярьов, який, поєднуючи посади, порушує принципи олімпізму.

Раніше Національний олімпійський комітет України розпочав судовий розгляд проти МОК у Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS), вимагаючи скасувати тимчасове відновлення членства РФ.

Президент МОК Кірсті Ковентрі

Прапори МОК і Росії поруч

Зазначимо, що МОК ухвалив відповідне рішення після того, як ОКР нібито відмовився здійснювати свою діяльність на окупованих територіях України. Одразу після цього керівництво ОКР публічно заявило про те, що й надалі розглядатиме захоплені регіони як частину російського спортивного простору.