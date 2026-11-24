"Не люблю, коли кажуть, що раніше…" Російський боксер порівняв Усика та Холіфілда

Російський боксер середньої вагової категорії Микита Зонь (12-1-1, 10 КО) категорично не погодився з думкою про те, що нинішні представники королівського дивізіону поступаються супертяжам минулих років. 32-річний представник РФ зазначив, що українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) за майстерністю виглядає сильнішим за легендарного Евандера Холіфілда.

Таку думку Зонь висловив в інтерв’ю порталу MMA.Metaratings.ru. Він також зізнався, що вболіватиме саме за нашого суперчемпіона в його можливому протистоянні з Девідом Бенавідесом (32-0, 26 КО), якого Усик намітив як одного з останніх суперників на професійному рингу.

Олександр Усик із чемпіонськими поясами.

Евандер Холіфілд

"Вболіватиму за Усика. Хочеться, щоб він завершив боксерську кар’єру на піку. Раз пояси роздає, час й завершувати кар’єру. Вболіватиму за слов’ян. Не люблю, коли кажуть, що раніше бокс був набагато кращим. Раніше були чоловіки й билися страшенно. Не поділяю цієї думки. Зараз теж б’ються, і дуже добре. Тому я поставив би Усика вище за Евандера Холіфілда", – сказав Зонь.

Додамо, що Бенавідес зухвало відреагував на виклик Усика, пообіцявши без проблем перемогти українського зіркового боксера.

Микита Зонь. Джерело: Instagram RCC Boxing

Давид Бенавідес

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик потрапив на відео російського суперважковаговика і кумедно відреагував на його заклик.