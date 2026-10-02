"Не хотів цього бачити": російський чемпіон світу заявив, що йому було соромно під час бою Усика

Чемпіон світу з кікбоксингу, а також боксер і боєць на кулаках Владислав Туйнов безглуздо висміяв Ріко Верхувена (1-1, 1 КО) за його поєдинок проти Олександра Усика (25-0, 16 КО). Росіянин назвав дії в рингу нідерландського суперника українця ганебними та безглуздими.

Про це Туйнов заявив в інтерв’ю порталу MMA.Metaratings.ru. Представник країни-агресорки при цьому додав, що саме це дозволило Верхувену створити чимало проблем Усику, хоча саме український суперчемпіон контролював ситуацію в рингу та диктував свої умови.

Усик вийшов у образі гладіатора

Ріко Верховен

"Мені було соромно за боксерські навички Ріко Верхувена. Хотілося заплющити очі й не бачити цього. Але він узагалі великий молодець, що зміг вийти та провести такий конкурентний поєдинок проти Олександра Усика. Мені здається, чимось нестандартним, десь незручним – і видно, що він з іншого виду спорту – він створив багато проблем Олександру. Олександр диктував йому умови: де він має перебувати в рингу, коли його підштовхували канати, він створював можливості, щоб вийти, закрутити в центр, встановити контроль, утримувати на передній руці. Перебіг бою повністю диктував Усик", – сказав Туйнов.

Нагадаємо, Усик переміг Верхувена технічним нокаутом в 11-му раунді в бою, який відбувся в травні цього року. Після поєдинку українець відмовився від усіх чемпіонських поясів.

Владислав Туйнов. Джерело: Instagram Владислава Туйнова

Усик переміг нокаутом

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно російський супертяж Артем Сусленков безглуздо кинув виклик Олександру Усику зі словами "без політики, без лозунгів і без зайвих розмов". Сам наш співвітчизник ніяк не відреагував на заяву росіянина. Український чемпіон продовжує підготовку до свого прощального бою у США, який попередньо планують провести у 2027 році. Серед імовірних суперників називають колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.