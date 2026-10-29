"Не хочу їх тут бачити": мер Тронгейма влаштував бунт проти Росії та звернувся до уряду Норвегії через рішення FIS

Мер норвезького Тронгейма Кент Ранум категорично виступив проти участі російських лижників на етапі Кубку світу, який відбудеться в місті з 5 по 7 грудня. Чиновник зазначив, що домагатиметься відмови влади країни пускати представників РФ до змагань.

Про це Ранум розповів в інтерв’ю виданню Adresseavisen. Він зазначив, що з моменту вторгнення російської окупаційної армії в Україну змінився лише рівень ескалації, який останніми місяцями суттєво посилила сторона агресора, завдаючи ударів по цивільних об’єктах.

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"Я не хочу бачити тут росіян. Росія щодня завдає українцям абсолютно нелюдських страждань, і саме тому я не хочу, щоб вони приїжджали до Тронгейма. Я щиро сподіваюся, що уряд перегляне правила й ретельно оцінить, чи не настав час посилити обмеження. Саме уряд, а не місцева влада, має повноваження ухвалювати такі рішення", – сказав Ранум.

Він також додав, що вважає невиправданою позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS) щодо пом’якшення санкцій стосовно росіян.

Кент Арум. Джерело: NTB

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"Звісно, необхідно виконувати рішення, якщо вони відповідають чинним законам і правилам. Але те, що МОК і FIS ідуть на поступки, щоб створити умови для участі росіян, я вважаю абсолютно неприпустимим. Я не можу сказати: "Ні, вам сюди не можна". Але цілком можу відкрито заявити про свою позицію, і я не вважаю, що це нормально", – підсумував мер Тронгейма.

Анне Ліндбе. Джерело: NTB

Раніше з аналогічним закликом виступила мер Осло Анне Ліндбе, яка звернулася до уряду Норвегії з вимогою не допускати російських спортсменів до участі в етапах Кубку світу з лижних перегонів у Голменколлені.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Норвезької лижної федерації Роджер Фіннйорд підтвердив, що організація виступає проти участі російських спортсменів.