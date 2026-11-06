Найвидатніший хокеїст в історії приєднався до бунту проти Росії
Грецкі виступив проти повернення Росії
Найкращий бомбардир в історії Національної хокейної ліги (НХЛ) з урахуванням матчів у плей-оф Вейн Грецкі повністю підтримав рішення прем’єр-міністра Канади Марка Карні не пускати до країни збірну Росії на молодіжний чемпіонат світу. Видатний спортсмен зазначив, що влада його країни посіла правильну позицію.
Про це Грецкі заявив в інтерв’ю TSN Canada. Величний, як називають легендарного бомбардира і чотириразового володаря Кубка Стенлі, похвалив Карні, зазначивши, що з ним погодяться дуже багато жителів Канади.
Вейн Грецкі
Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.
"Молодець. Думаю, багато гравців і жителів Канади вважають так само", – сказав Грецкі, рекорд результативності якого в регулярних чемпіонатах НХЛ нещодавно побив росіянин і співзасновник руху Putin Team Олександр Овечкін.
Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) негайно допустити росіян до своїх турнірів. Це рішення викликало шквал невдоволення.
Вейн Грецкі на Олімпіаді-98
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Джерело: УАФ
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Збірні Норвегії, Фінляндії, Чехії, Данії, Латвії та Швеції відмовилися грати з росіянами на чемпіонаті світу-2027. Господарка турніру Німеччина також виступила проти приїзду збірної РФ на турнір. Також незгоду висловила й сама IIHF.
Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний хокейний воротар Домінік Гашек розкритикував IIHF і звинуватив її в програші справи Росії в CAS.
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