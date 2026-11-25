"Навряд чи можна говорити": у Кремлі відреагували на бунт країн ЄС проти російських спортсменів

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков поскаржився на те, що Росії навряд чи вдасться домогтися перенесення змагань із тих країн, які відмовили у візах спортсменам із РФ. За його словами, станом на сьогодні така можливість не проглядається, а терористична держава не хоче "нашкодити інтересам" атлетів.

Про це Пєско заявив у коментарі пропагандистському виданню "Вести – Москва". Один із головних поплічників диктаторського режиму Володимира Путіна додав, що багато європейських країн нібито несправедливо не виконують рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян до турнірів.

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

"Ми бачимо, що поки навряд чи можна про це говорити. Бачимо, що рішення МОК і багатьох федерацій на користь наших спортсменів відверто саботуються на національному рівні, тобто держави заявляють, що не видаватимуть віз. Ситуація складна, вона безпрецедентна, потребує додаткових зусиль, але, знову ж таки, дуже терплячих дій. Головне – не зашкодити інтересам наших спортсменів. Головне – допомогти їм якнайшвидше почати виступати на міжнародних змаганнях", – сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков. Джерело: ТАСС

Напередодні стало відомо, що сім держав Євросоюзу вимагають негайно припинити видачу віз російським і білоруським спортсменам, яким міжнародні федерації поступово дозволяють повертатися до змагань.

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, після рішення Спортивного арбітражного суду від 30 жовтня російські хокейні команди отримали можливість повернутися на міжнародні турніри. Однак Канада, яка приймає молодіжні змагання у грудні, заборонила в’їзд російській збірній.