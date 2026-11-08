Навіть якщо там буде Росія. Чому збірна України з хокею має їхати на чемпіонат світу-2027

Головний хокейний скандал місяця – повернення росіян. CAS вирішив, що Росії вже місце у світовій спільноті і, на тлі її жорстокого терору проти цивільних і спортсменів, вирішив відновити для РФ участь у хокейному чемпіонаті світу. Та попри це, Україна, яка пройшла у найвищий дивізіон, не має права бойкотувати ЧС, адже на кону не тільки політичні питання. То як краще вчинити нашій збірній? Розповідає OBOZ.UA.

Із чого все почалося?

Історія гучно розлетілася мережею, тому нагадаємо її коротко. 30-го жовтня CAS раптово задовольнив апеляції Федерації хокею Росії та повернув їх на змагання вже з цього сезону. Обмеження, яке щороку продовжували на російські та білоруські команди, просто перестало існувати. Однією з умов, чому так було – непередбачувані безпекові умови для всіх учасників, а не війна, спеціальна лазівка. Але цього разу Спортивний арбітражний суд банально проігнорував розбиті та знищені спортивні арени в Україні (в тому числі кілька хокейних), війну в центрі Європи та загалом терор, який росіяни чинять проти українського народу. Міжнародна федерація хокею нібито не надала достатньо доказів на подальше відсторонення Росії саме з безпекових питань. Тому CAS із розмахом повернув їх одразу на 5 турнірів. Серед них – і головний хокейний чемпіонат світу.

Україна не має права пропуст... Джерело: ФХУ Розгорнути

Нас не було там 20 років – їхати треба!

Цей хокейний ЧС дійсно історичний. Роки очікування та стрибки по різних дивізіонах – і з кількох спроб Україна нарешті у когорті топових збірних планети. Між цією та минулою спробами минуло аж 20 років, без перебільшення ціле покоління! Чимало гравців і вболівальників не бачив головну команду серед 16-ти найкращих. Пропустити цей турнір для нас означатиме перекреслити багаторічну працю і купу скандалів, які ледь не добили хокей всередині. Для майже всіх хокеїстів у складі команди це чи не єдиний шанс зіграти проти топ-зірок і проявити себе задля контрактів у конкурентних європейських чемпіонатах.

Участь важлива і для Олімпіади. Очки, набрані в елітному дивізіоні, дають найбільший коефіцієнт у світовому рейтингу IIHF. Саме він визначає посів у кваліфікації до зимових ОІ-2030. Жовто-сині тоді зможуть отримати значно слабших суперників та уникнути ранніх стадій пре-кваліфікації. Що вже казати про гроші, які теж виплачують у солідному розмірі навіть за останні місця.

Україна посідає 19 місце у с... Джерело: Скріншот, МФХ Розгорнути

Якщо не їхати, ми самі себе вдаримо. Це не тільки зіграє на руку російським пропагандистам – це ще і юридично підступний крок. Адже IIHF зможе запровадити проти українського хокею легальні санкції! Документи передбачають, що одностороння відмова асоціації від участі на ЧС карається автоматичним пониженням у найнижчі дивізіони, величезними штрафами та навіть дискваліфікацією. Наша збірна, яка тільки-но почала виходити на високий рівень, просто знищить нове покоління гравців.

Як Україна відстоює вільний від росіян турнір?

Щастить, що світовий здоровий глузд тут на нашому боці. До повномасштабного вторгнення Росія була учасником найвищого дивізіону і випала з нього після бану. Оскільки серед 16 команд еліти Україна має найнижчий світовий рейтинг, у європейських медіа з’явилися вкиди, що нами можуть пожертвувати задля повернення росіян без розширення турніру – і примусово опустити назад другий за силою дивізіон. Однак із коментарем вийшов екс-віцепрезидент Калерво Куммола і заявив, що такого ніхто робити не збирається.

Україна має реальний шанс за... Джерело: ФХУ Розгорнути

Натомість, країна може і має боротися проти повернення Росії на хокейний ЧС-2027. Днями міністр молоді та спорту Матвій Бідний в інтерв’ю виданню "Чемпіон" повідомив, що у протистоянні з такою системою ми маємо широку міжнародну підтримку. Чехія, Фінляндія, Данія, Австрія, Канада, Швеція, Франція, Норвегія та Латвія вже заявили про відмову від матчів із російськими збірними – а це одні з найсильніших хокейних команд планети. Київ закликав інші збірні теж долучатися до бойкоту.

Україна контактує з Радою Європи задля збереження принципової позиції на континенті. Підключилася і національна Федерація хокею, яка передала до IIHF докази російських злочинів у спортивному вимірі – це заяви та дії їх хокеїстів, яких CAS так люб’язно вирішив направити до інших країн із фактично зеленим коридором для поширення наративів. Міністр також підтримав думку, що збірна має виступити на турнірі, куди вийшла за спортивним принципом. Українські хокеїсти не повинні втратити право зіграти на такому високому рівні через появу там росіян.

Що Україна може зробити ще?

Треба тиснути на юридичну сторону питання. Так, апеляція вже винесена, але можна спробувати зіграти від тих же безпекових питань. Якою може бути безпека, якщо РФ перебуває у прямій війні з Україною, а спортсмени (та потенційно ще більш чисельні вболівальники) можуть перетнутися на вулицях німецьких міст? І чи буде безпечно привозити на континент тих, кого більшість європейських країн вважає для себе найбільшою загрозою? МЗС і Мінспорту також мають дотискати Німеччину щодо віз для російських атлетів. Адже рішення з Берліна сильніші за будь-який спортивний суд. Тоді ухвала CAS залишиться просто папірцем, а Україна спокійно зіграє на історичному чемпіонаті.

Збірна України під час Ліги націй. Джерело: ФХУ

Міжнародна федерація хокею зараз у такому шпагаті, що його світ ще не бачив. Білорусь, яка не подавала спільну апеляцію, офіційно лишилася забаненою, тоді як Росія повернулася. Але на сезон-2027 уже затверджені календарі та квитки. IIHF просто не має швидкої методички для виконання вимог CAS, через що взяла паузу, заявивши, що не знає, як виконати рішення з інтеграцією технічно.

До турніру півроку. На реагування часу ще менше

Чоловічий чемпіонат світу з хокею на найвищому рівні пройде в Німеччині вже у травні 2027 року. У групі в нас будуть матчі зі Швейцарією, Швецією, Фінляндією, Латвією, Австрією та Словенією, а також нам випала господарка Німеччина. Шанси поки зарано оцінювати, адже ще немає розуміння щодо ростеру та стану ключових гравців. Але де треба знайти розуміння і реагувати вже зараз – це на міжнародному дипломатичному рівні. Поки не стало запізно.