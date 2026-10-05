"Навіщо мені переживання": легенда "Динамо" відмовився дивитися матчі збірної України

Легендарний футболіст і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо зізнався, що більше не має наміру дивитися матчі збірної України. Напередодні матчу "синьо-жовтих" з Угорщиною в Лізі націй досвідчений фахівець зазначив, що йому було соромно за фіаско національної команди в поєдинку проти Північної Ірландії.

Про це Сабо заявив в інтерв’ю порталу Meta.ua. Колишній тренер збірної України підкреслив, що нинішні футболісти національної команди просто саботують матчі й не викладаються на полі. Знаменитий динамівець додав, що обурений ставленням гравців до матчів.

Гравці збірної України. Джерело: УАФ

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"Вибачте, а що, збірна — це команда для проб? Для цього є клуб, а до збірної приїжджають найкращі футболісти країни, які повинні віддати всі сили на полі. А чи було це в матчі з Північною Ірландією? Ні. Хто в цьому винен? Тільки тренер. Після цього матчу я довго не міг заснути, настільки мені було соромно за гру своєї збірної. Сказав собі, що більше не буду їх дивитися. Ну навіщо мені на старості років такі переживання. З Угорщиною ставлю на 0:0 або 1:1", – сказав Сабо.

Зазначимо, що матч "синьо-жовтих" та угорців відбудеться 5 жовтня. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Угорщина. Початок о 21:45.

Йожеф Сабо. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Андреа Мальдера. Джерело: УАФ

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