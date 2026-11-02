"Нас не хочуть бачити": чемпіон ОІ з РФ обрушився зі скаргами на європейців
Бєлявський поскаржився на за...
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Російський гімнаст Давид Бєлявський безглуздо поскаржився на те, що багато європейських країн не хочуть видавати візи представникам РФ. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у командних змаганнях додав, що Міжнародна федерація World Gymnastics допустила агресорів, однак її рішення не виконується.
Про це Бєлявський заявив в інтерв’ю пропагандистському порталу Чемпіонат.com. 34-річний спортсмен, який здобував "золото" чемпіонату світу 2019 року, також наголосив, що зараз не йдеться про виступи росіян із національними прапором і гімном.
Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках.
Джерело: "КоммерсантЪ"
Давид Бєлявський.
Джерело: Чемпионат.com
"Міжнародна федерація допустила нас, але з поправкою, що рішення щодо прапора ухвалюють місцеві органи влади. А місцеві органи влади європейських країн поки не хочуть бачити нас навіть просто на змаганнях, про прапор і гімн узагалі не йдеться! Їм байдуже. Вони просто не дають віз нашим спортсменам, і все", – сказав Белявський.
Зазначимо, що в жовтні Нідерланди відмовилися впускати до країни лідерів збірної Росії зі спортивної гімнастики на чемпіонат світу.
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Джерело: Вікіпедія
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Джерело: УАФ
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Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу в підготовці війни проти Росії.
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