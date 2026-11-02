"Нас не хочуть бачити": чемпіон ОІ з РФ обрушився зі скаргами на європейців

Російський гімнаст Давид Бєлявський безглуздо поскаржився на те, що багато європейських країн не хочуть видавати візи представникам РФ. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у командних змаганнях додав, що Міжнародна федерація World Gymnastics допустила агресорів, однак її рішення не виконується.

Про це Бєлявський заявив в інтерв’ю пропагандистському порталу Чемпіонат.com. 34-річний спортсмен, який здобував "золото" чемпіонату світу 2019 року, також наголосив, що зараз не йдеться про виступи росіян із національними прапором і гімном.

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "КоммерсантЪ"

Давид Бєлявський. Джерело: Чемпионат.com

"Міжнародна федерація допустила нас, але з поправкою, що рішення щодо прапора ухвалюють місцеві органи влади. А місцеві органи влади європейських країн поки не хочуть бачити нас навіть просто на змаганнях, про прапор і гімн узагалі не йдеться! Їм байдуже. Вони просто не дають віз нашим спортсменам, і все", – сказав Белявський.

Зазначимо, що в жовтні Нідерланди відмовилися впускати до країни лідерів збірної Росії зі спортивної гімнастики на чемпіонат світу.

Гімнастка Ангеліна Мельников... Джерело: Вікіпедія Розгорнути

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу в підготовці війни проти Росії.