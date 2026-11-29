"Надії більше немає". Норвегія "скасувала" Росію на Кубку світу з лижних гонок

Російські лижники не виступили на другому етапі Кубка світу в норвезькому Тронгеймі через візові обмеження, запроваджені місцевою владою. Навіть наявність шенгенської візи не дала змоги спортсменам, які отримали нейтральний статус, в’їхати до країни.

Про неможливість участі у змаганнях повідомив російський лижник Савелій Коростельов. Після виступу на першому етапі Кубка світу у фінській Руці він підтвердив телеканалу TV 2, що російська делегація не зможе вирушити до Норвегії.

"Ми не приїдемо до Тронгейма", – заявив спортсмен. На запитання про перспективи участі в норвезькому етапі Коростельов відповів: "Надії більше немає".

Савелій Коростельов. Джерело: ANTTI AIMO-KOIVISTO / AFP / NTB

Раніше російські лижники змогли виступити в Руці, оскільки мали дозвіл на проживання в Шенгенській зоні. Однак у Норвегії діяли інші правила: місцева влада заборонила в’їзд російським і білоруським професійним спортсменам, зокрема тим, хто отримав допуск до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Остаточне рішення стало відомим після того, як Міністерство юстиції та громадської безпеки Норвегії надіслало відповідні роз’яснення поліції Тронгейма. У листі зазначалося, що жоден тип шенгенської візи не давав права на в’їзд до країни спортсменам із нейтральним статусом AIN.

Отримання документа підтвердив керівник відділу змагань і медіаправ Норвезької лижної федерації Тер’є Лунд. За його словами, організація передала лист Міжнародній федерації лижного спорту (FIS) і Федерації лижних гонок Росії, наголосивши, що не уповноважена самостійно тлумачити положення документа.

Тер’є Лунд

Міністерка юстиції Норвегії Астрі Ос-Гансен також підтвердила посилення візової політики. За її словами, міграційні та поліцейські відомства отримали вказівку видворяти російських і білоруських професійних спортсменів та персонал супроводу, які прибувають до країни для участі в змаганнях.

Астрі Ос-Гансен

Обмеження поширювалися, зокрема, на спортсменів, які вже отримали візи Норвегії або інших держав Шенгенської зони. Водночас власники чинного дозволу на проживання в одній із країн Шенгенської зони зберігали право на в’їзд і перебування в Норвегії.

На етапі в Тронгеймі планували виступити Савелій Коростельов, Дар’я Непряєва, Наталія Терентьєва та Сергій Волков. Наступним змаганням Кубка світу після норвезького етапу стане турнір у швейцарському Давосі, який відбудеться з 11 по 13 грудня.

Дар’я Непряєва

Головний тренер збірної Росії Юрій Бородавко заявив, що пропуск змагань позбавить спортсменів необхідної змагальної практики. Він також назвав рішення норвезької влади дискримінацією за національною ознакою.