"Набрала вагу": у Росії розкритикували "нову коханку Путіна"

Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна негативно висловилася про фігуристку Камілу Валієву, яка повернулася на лід після чотирирічної дискваліфікації за вживання допінгу. Депутатка Державної думи звинуватила спортсменку в тому, що вона має слабку витривалість.

Про це Родніна заявила в коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна додала, що Валієва, яку відсторонено від міжнародних змагань, набрала вагу, а це позначається на її можливостях під час виступів.

Путін і Родніна. Джерело: ТАСС

Каміла Валієва була викрита... Розгорнути

"З Камілою Валієвою ситуація складніша. Каміла добре виросла і, звісно, набрала вагу. Я не кажу, що вона товста, але її маса тіла збільшилася за рахунок зросту. Так, вона практично не втратила техніку, але у неї зовсім немає витривалості, їй не вистачає сил, щоб відкатати програму. А якщо не вистачає фізичних сил, то вона вже й у психологічному плані починає втрачати форму. Напевно, цій спортсменці, якщо вона нам дорога, треба вибудовувати зовсім інший план підготовки", – сказала Родніна.

Ірина Родніна. Джерело: РБК

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивний результат допінг-тесту, взятого напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

Путін і Валієва на відкритті... Джерело: Кадр із відео Розгорнути

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо про радикальний крок Валієвої.