На могилі знаменитого футболіста збірної України з’явився пам’ятник. Фото

Футбольний клуб "Нафтовик-Укрнафта" оголосив про відкриття пам’ятника на могилі знаменитого гравця збірної України Андрія Полуніна, який помер у листопаді минулого року. Колишньому півзахиснику "Дніпра" та низки німецьких клубів було 54 роки, його смерть у Луцьку після матчу ветеранів стала справжнім потрясінням.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook клуб з Охтирки виклав фото з поховання знаменитого спортсмена. "Кілька днів тому колишньому директору "Нафтовика" Андрію Полуніну відкрили пам’ятник", – йдеться в короткому повідомленні.

Помер Андрій Полунін. Джерело: ФК "Металіст"

Андрій Полунін (1999 рік)

На кам’яному пам’ятнику розмістили портрет колишнього футболіста майже у повний зріст. Окремими елементами меморіалу стали м’яч і бутси, а також емблеми його рідного "Дніпра" та "Металіста-1925", де він працював скаутом після завершення професійної кар’єри.

Зазначимо, що Полунін увійшов в історію збірної України як перший гравець, якому вдалося забити у ворота збірної Італії. Знаменна подія сталася в березні 1995 року в матчі відбіркового турніру до чемпіонату Європи.

Могила Андрія Полуніна. Джерело: ФК "Нафтовик"

Загалом у складі "синьо-жовтих" хавбек провів дев’ять матчів. Цікаво, що поєдинок проти "скуадри адзурри" став останнім у міжнародній кар’єрі Полуніна.

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