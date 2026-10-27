На червоне ніхто не проїде: чому не вилучення стало вирішальним у кубковому Класичному "Динамо" проти "Шахтаря". Огляд матчу

У головному матчі 1/8 Кубка України з футболу донецький "Шахтар" буквально знищив київське "Динамо" з рахунком 3:0. Столичний клуб грав вдесятьох більше години й пропустив усі голи саме в меншості. Але чому не видалення стало найбільш впливовим фактором поразки? Та за рахунок чого гірники змогли зламати цікавий задум суперника? OBOZ.UA аналізує ключові миттєвості суперечного матчу.

Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК "Динамо" (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

Перший тайм. Бущану та Михавку не щастить

У першу ж хвилину ледь не стався один із найшвидших голів Кубка. Шалена обрізка від Матвієнка в центрі розігнала Шолу на вільні ворота. Той перемудрив із вірою в те, наскільки вільно йому дістався м’яч, і затягнув із рішенням. Капітан "Шахтаря" потім дограв і у відчайдушному підкаті кинувся ледь не ціною травми та вибив на кутовий. Такий тиск від киян легко пояснити – фактор тренера. Банально незрозуміло було, що чекати від новопризначеного Кендзьорека. Адже Туран із бекграунду для підготовки мав тільки гру з "Кудрівкою", але це не набір для аналізу.

Обидві команди за першу половину тайму не показали моментів і не наблизилися до чужих воріт – уся боротьба велася в центрі поля, за такі важливі клаптики. Особливу роль у тиску на Назарину відігравали Пономаренко, Бражко та Шапаренко. Їх боротьба будувалася на міні-фолах, на межі того, що дозволено, але на 11-й хвилині прийшов непотрібний фол. Бущану пощастило, що м’яч нокаутував Бражка, адже удар Назарини був дуже сильним.

"Динамо" забрало стартову ініціативу та грало в цікавий комбінаційний футбол короткого пасу. Був поспіх позбутися м’яча, щоб хтось ще не закритий спробував розвинути атаку, особливо при виході з-під пресингу. Цей поспіх ледь не коштував їм голу: Бражко повернув назад на голкіпера і Бущану знову пощастило. Очеретько цілком свідомо кинувся на м’яч і лише на мить був пізнішим, голкіпер вибив. Лишалася головна проблема – не приходив епізод. Тоді як у донецького клубу після цього вони посипалися один за одним.

Видалення одразу передало ін... Джерело: ФК "Динамо" Розгорнути

Гірники не були помітні зо 20 хвилин, тільки тоді вони хоч якось змогли приборкати гру. "Шахтар" спробував тиснути праворуч, через дует Аліссона з Очеретьком. Туди ж піднімався і Тобіас, який спробував зловити м’яч, але злету відправив його кудись у напрямку польського кордону. Після моменту, де ледь не зловили на помилці Бущана, впевненість перейшла на бік помаранчево-чорних у повному складі. Вершиною боротьби стала сутичка в штрафному, після чого пряму червону отримав Михавко. Динамівці поплатилися за свою ж вольову ініціативність. Довелося знімати Волошина й посилювати захист силами Тіаре.

Перший тайм був хвилеподібним до червоної. Багато бігової роботи, багато емоцій, багато суперечок і кілька бійок. Жовті сипалися у бік "Шахтаря", тоді як "Динамо" з 31-ї хвилини було вимушене хоч фолами шукати можливість вирівняти склади. До нових умов найшвидше пристосувалися саме підопічні Турана, поки біло-сині закрилися у 5-4-0. Якийсь час Бущану щастило, допоки Мендоса не асистував сам собі. Він розкішно розібрався із м’ячем і пробив стіну футболістів. 1:0. Стало очевидно, що після роздягальні саме чемпіон України буде рушійною силою.

Бразильці зробили різницю в матчі. Джерело: ФК "Шахтар"

Другий тайм. Абсолютний кураж "Шахтаря"

По перерві команди ніби не завершували боротьбу. Футбол зрідка виходив на поле і впирався в нові сутички. Чисельна різниця давалася взнаки, бо "Шахтар" чудово користувався тим, що "Динамо" не знало, як завершувати атаки. Коли Шола отримав класну передачу, він не мав кому прострілити в штрафний. І байдуже, що в моменті нападник потрапив в офсайд – кияни не позбулися проблеми фіналізації. Позаду у фазі обороні стабільно лишалися 5 гравців, а от попереду в киян був суцільний хаос.

Момент гри. Джерело: ФК "Динамо"

Момент гри. Джерело: ФК "Динамо"

Гірники грали як море, постійно повертаючись у чужий штрафний. Іноді це переривалося на спробу контратаки, але індивідуальні помилки всіх можливих футболістів і заплутані ноги зводили нанівець усі можливі спроби киян. Після цього йшла нова хвиля. Цілком логічно, бо тільки-но Герреро викидався на відбір у захисній позиції – м’яч ішов на фланг і було простіше розрізати лінії. Перший справжній удар від біло-синіх (і єдиний на весь матч) стався аж на 55 хвилині і це було перше успішне вибігання. "Шахтар" довго контролював гру, але після стандарту втратив м’яч. Швидка відповідь завершилася ударом Дубінчака з лінії штрафного, це був перший раз, коли ми згадали про Різника. Удар був без акценту, тому голкіпер легко його забрав.

Єдиний гол дозволяв гірникам вільно катати м’яч із флангу на фланг. Хоча за обличчям Турана було помітно, що команда не витискає з ситуації максимум, який міг би перетворитися на ще кілька голів. Тиск не зменшувався і результат прийшов із правого флангу, де Аліссон став просто володарем зони. Він накрутив кількох захисників і виконав м’яку передачу. Ізаке відкрився під навіс і впевнено прошив Бущана. А справа в тому, що Траоре забрав увагу на себе і звільнив одноклубника від опіки. 2:0.

Момент гри. Джерело: ФК "Шахтар"

Гірники розбили киян 3:0. Джерело: ФК "Шахтар"

Кендзьорек кинув багато гравців на порятунок гри, але насправді володар Кубка безславно поступився. Ключовий епізод у вигляді видалення зламав цікаву стратегію й безумовну боротьбу стінка на стінку. Але насправді ми побачили два класичні варіанти українських грандів: "Шахтар", який виглядає грізним і знаходить традиційно знаходить своє вікно можливостей під фінал і "Динамо", яке губиться у момент і на стандартах, коли все йде не за їх планом. Переможець цього матчу просто використав стару й непідкорену проблему. А третій гол під кінець вже став особистим знущанням з боку легіонерів. Після цього тренерський штаб вже міг бути задоволений.

3:0 – кубкове Класичне завершується перемогою "Шахтаря". Підопічні Турана продовжують одночасно грати в трьох турнірах, а донецький клуб успішно проводить ротацію футболістів і витримує, можливо, головний іспит Кубка України. "Динамо" лишається сам на сам з УПЛ і тепер має вирішити, чи потрібні команді хоча б медалі.

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