"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна обурилася діями влади Нідерландів, яка відмовилася впускати до країни гімнастів збірної Росії на чемпіонат світу. Депутатка Державної думи зажадала від європейців забезпечити видачу віз спортсменам із РФ.

Про це Родніна заявила в інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ". За словами прибічниці диктаторського режиму Володимира Путіна, росіяни в цій ситуації дуже обурені й вимагають, щоб міжнародна федерація розглянули рішення Нідерландів.

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Російська гімнастка Ангеліна... Джерело: Вікіпедія Розгорнути

"Ну, звичайно, це погано. Що тут ще коментувати? Яке тут ще може бути ставлення? Що я маю сказати: як чудово, що наших спортсменів не пустили? Будь-яка країна, яка береться за проведення міжнародних змагань, зобов'язана забезпечити візову підтримку. Звісно, треба з’ясувати, чому цього не сталося. Зрозуміло, що нас усіх це обурює, ми незадоволені", – сказала Родніна.

До цього олімпійська чемпіонка Світлана Журова заявила, що Європа завдає шкоди самій собі, відмовляючи у допуску російським спортсменам.

Ірина Родніна. Джерело: t.me/s/rodninaofficial

Росію не допустили до ЧС. Джерело: Ілюстрація, згенерована штучним інтелектом

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу в підготовці війни проти Росії.