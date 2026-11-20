Мудрик звинуватив у брехні Шевченка

Півзахисник англійського "Тоттенгема" Михайло Мудрик назвав брехнею слова президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка про допінговий скандал із гравцем. Легендарний нападник у відповідь на звинувачення спортсмена в тому, що відповідальність лежить на УАФ, зазначив, що представники вінгера пропонували "повісити" провину на когось із працівників федерації.

У коментарі порталу Tribuna.com Мудрик наголосив, що подібні заяви Шевченка не відповідають дійсності. 25-річний футболіст додав, що звертався до УАФ із проханням допомогти прискорити розслідування, але не знаходив підтримки.

Мудрик у збірній України (2024 рік)

"Це брехня. Ані я, ані мої представники ніколи не зверталися з таким проханням. Як я вже пояснював у своєму інтерв’ю, я припускав, що мельдоній міг потрапити в мій організм під час перебування у складі збірної України. Ми з моєю командою неодноразово зверталися до УАФ із проханням допомогти встановити, яким чином мельдоній міг потрапити в мій організм і хто, якщо взагалі хтось, міг бути за це відповідальним. УАФ неодноразово відмовлялася належним чином сприяти моїй команді", – заявив Мудрик.

Андрій Шевченко

Допінг потрапив до Мудрика з корови

Він також спростував слова Шевченка про те, що у збірній України гравець не приймав харчових добавок. "Пан Шевченко повторив це твердження у своїй заяві. Однак у мене збереглося листування у WhatsApp, яке підтверджує, що під час навчально-тренувальних зборів я використовував надані УАФ продукти. Тобто я маю докази, які спростовують їхні неодноразові твердження. Крім того, УАФ систематично затягувала надання відповідей на запити моєї команди", – підсумував Михайло.

Мудрик прийшов на інтерв’ю до Дмитра Гордона. Джерело: кадр із відео

Нагадаємо, у грудні 2024 року в допінг-пробі Мудрика після одного з матчів збірної України виявили мельдоній, після чого його тимчасово відсторонили. Пізніше він отримав чотирирічну дискваліфікацію і подав апеляцію, а в липні 2026 року Футбольна асоціація Англії та WADA врегулювали справу: санкції було знято, і українець отримав право негайно повернутися на поле. Після цього він відновив тренування і зіграв у передсезонних матчах "Челсі", а потім перейшов до "Тоттенгема" на правах оренди.