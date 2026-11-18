Мудрик прийшов до Гордона і зробив зізнання про Ахметова. Відео

Український футболіст Михайло Мудрик розповів про своє знайомство з власником донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим і поділився враженнями від спілкування з ним. В інтерв’ю Дмитру Гордону 25-річний вінгер високо оцінив людські якості бізнесмена й пояснив, чому той не погоджувався продавати його до європейських клубів, доки не з’явилася пропозиція від "Челсі".

"Ахметов – людина з великої літери", – заявив Мудрик.

Футболіст зізнався, що особисте знайомство з власником "Шахтаря" підтвердило його попередні уявлення про цю людину.

"Дуже запам’ятовується знайомство. Дуже позитивна людина. Усі здогадки, які в мене були про нього, підтвердилися. Я ще раз переконався в тому, що це людина з великої літери", – розповів українець.

Під час розмови Гордон нагадав, що в період виступів Мудрика за донецький клуб інтерес до нього виявляли кілька європейських топкоманд. Однак Ахметов не поспішав погоджуватися на пропозиції, що надходили, і розраховував отримати за футболіста максимально вигідну суму.

Мудрик пов’язав таке рішення власника клубу з поєднанням футбольної інтуїції та розуміння гри.

"Думаю, усе це в симбіозі. Це і інтуїція, і те, як людина розуміє футбол. Думаю, це відіграло роль", – пояснив футболіст.

Мудрик дав інтерв’ю Гордону. Джерело: Кадр із відео

Інтерес до українського вінгера різко зріс після його виступів за "Шахтар" у сезоні-2022/23. У чемпіонаті України Мудрик забив сім м’ячів і віддав сім результативних передач у 12 матчах. Ще три голи він записав на свій рахунок у шести поєдинках групового етапу Ліги чемпіонів.

Михайло Мудрик. Джерело: Кадр із відео

Особливо запам’яталися його виступи проти "Реала" та "РБ Лейпциг". У матчі з німецьким клубом українець відзначився голом і двома асистами, а гра проти мадридців привернула увагу європейської футбольної аудиторії. Вболівальники "Реала" навіть аплодували Мудрику, коли він залишав поле.

У січні 2023 року "Шахтар" домовився про продаж футболіста до лондонського "Челсі". Сума угоди становила 100 млн євро з урахуванням бонусів: 70 млн євро гарантованої виплати та ще 30 млн у вигляді додаткових платежів. На той момент цей перехід став рекордним в історії українського футболу.