"Можна назвати токсичною": Монфіс перервав мовчання про розлучення зі Світоліною

Французький тенісист Гаель Монфіс уперше висловився про своє розлучення з першою ракеткою України Еліною Світоліною. 40-річний парижанин зазначив, що, попри розрив стосунків, пара залишається сім’єю, адже вони разом продовжують виховувати доньку Скай.

Про це Монфіс написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Колишня шоста ракетка світового рейтингу наголосив, що безмежно поважає Світоліну та причини, які спонукали її стати ініціаторкою розлучення.

Монфіс з Еліною та їхньою донькою Скай. Джерело: Instagram Гаеля Монфіса

"Еліна не була зобов’язана комусь щось пояснювати, але вирішила щиро й відкрито розповісти про причини свого рішення – так, як вважала за правильне. Багато хто вважав її пояснення недостатньо "ідеальним", і Еліна зіткнулася з критикою, яку, на мою думку, можна назвати в найкращому разі нетактовною, а в найгіршому – токсичною. Ми з Еліною більше не пара, але ми й досі сім’я. І хоча в мене болить серце, я назавжди залишатимуся вдячним їй за підтримку й любов, які вона дарувала мені всі ці роки", – поділився емоціями Монфіс.

Спортсмен, який вирішив достроково завершити кар’єру, також закликав шанувальників із повагою ставитися до рішення партнерів.

Гаель Монфіс. Джерело: Instagram Гаеля Монфіса

"Я щиро ціную те, що людям небайдуже моє щастя, але мене глибоко засмучує брак делікатності й доброти щодо Еліни. Навіть якщо хтось не розуміє її мотивів або не погоджується з ними, будь ласка, пам’ятайте: у будь-яких стосунках відбувається набагато більше того, що залишається за лаштунками й чого неможливо передати в одному дописі. В Еліни – свої битви, у мене – свої. Я поважаю її вибір і причини, якими вона керувалася. Ми й надалі підтримуватимемо одне одного й дбатимемо одне про одного – особливо тепер, коли нас пов’язує спільна дитина", – підсумував француз.

Еліна Світоліна. Джерело: Instagram Гаеля Монфіса

Еліна Світоліна вийшла заміж... Джерело: Instagram Юліана Світоліна Розгорнути

Раніше Світоліна закликала вболівальників не шукати винних, а також висловила повну підтримку чоловікові. Також наша тенісистка знялася з турніру в японському Токіо.

Нагадаємо, Еліна та Гаель почали зустрічатися у 2019 році. Через два роки вони оголосили про розрив стосунків, однак згодом знову стали парою. 16 липня 2021-го українка та француз зіграли весілля, а вже в жовтні-2023 у них народилася донька Скай.