Моурінью виганяє з "Реала" футболіста збірної України

Український воротар Андрій Лунін опинився серед гравців, на яких Жозе Моурінью не розраховує в цьому сезоні мадридського "Реала". За даними оцінки складу команди від The Athletic після перших місяців роботи португальського фахівця, 27-річний воротар збірної України фактично випав зі основного складу столичного клубу.

У поточному сезоні 2026/27 Лунін поки що не зіграв жодного офіційного матчу за "Реал": 0 матчів, 0 хвилин, 0 пропущених голів, 0 сейвів і 0 "сухих" матчів.

У минулому сезоні, 2025/26, Андрій зіграв 12 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 гол, зробив 38 сейвів, відіграв 1035 хвилин, провів 1 матч "на нуль" і 11 разів виходив у стартовому складі. У Ла Лізі він зіграв 6 матчів, пропустив 7 голів, зробив 16 сейвів і 1 "сухий" матч.

Андрій Лунін

Після повернення Моурінью до Мадрида увага до кадрових рішень тренера залишається одним із головних питань навколо "Реала". Незважаючи на шість перемог у восьми матчах, команда вже зіткнулася з критикою після поразки від "Атлетіко" з рахунком 1:2, а робота наставника супроводжується активним пошуком оптимального складу.

Жозе Моурінью

У публікації зазначається, що резервний воротар збірної України опинився серед футболістів, які не входять до поточних планів Моурінью. Разом із ним до цього списку включено центрального захисника Рауля Асенсіо. При цьому щодо іспанця клуб ще влітку намагався організувати трансфер, однак підходящого варіанту знайти не вдалося.

Андрій Лунін

Основним воротарем команди залишається бельгієць Тібо Куртуа, якого автори матеріалу віднесли до числа найкращих гравців "Реала" на початку сезону. У клубі вважають, що саме він разом із Джудом Беллінгемом та Кіліаном Мбаппе демонструє рівень, який помітно перевершує решту футболістів команди.

Лунін (ліворуч) і Куртуа на... Розгорнути

Куртуа вже провів кілька яскравих матчів, зокрема допоміг мадридцям перемогти "Інтер" у Лізі чемпіонів, зробивши сім сейвів. При цьому шанси Луніна отримати ігровий час виглядають мінімальними.

Ситуація українця ускладнюється й тим, що Моурінью отримав більш глибокий склад після літньої трансферної кампанії, під час якої "Реал" витратив близько 260 мільйонів євро на шістьох новачків. У результаті конкуренція всередині команди помітно зросла практично на всіх позиціях.

Раніше легендарний футболіст і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо зізнався, що повністю розчарувався у воротарі збірної України Андрії Луніні.