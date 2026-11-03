Монфіс після розриву зі Світоліною зробив прощальну заяву, вперше розповівши про доньку Скай. Відео

Французький тенісист Гаель Монфіс присвятив свій останній виступ у Парижі чотирирічній доньці Скай, яку виховує разом з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Під час прощальної церемонії спортсмен розповів про розмови з дівчинкою, її мрію стати чемпіонкою і побажав їй колись вийти на тенісний корт у Парижі.

Урочиста церемонія на честь завершення кар’єри 40-річного Монфіса відбулася 3 листопада на турнірі ATP 1000 у Парижі. Француз звернувся до доньки й пояснив, що вона сама просила його частіше розповідати про неї.

"Моя маленька донька Скай дуже хотіла, щоб я обов’язково розповів про неї. Для неї це було важливо. Вона сказала мені: "Тату, ну ти зовсім мало про мене говориш". Їй лише чотири роки. Тож, Скай, якщо ти мене бачиш, зараз я говорю про тебе. Можливо, ти подивишся це відео вже пізніше", – сказав тенісист.

Монфіс також поділився розмовою з донькою про те, чому люди підходять до нього на вулиці й вітаються. Він пояснив Скай, що це відбувається тому, що тато добра людина, і попросив її теж бути доброю. Дівчинка відповіла, що хоче бути такою ж.

Окремо француз розповів про спортивні плани доньки. За його словами, Скай заявила, що хоче стати чемпіонкою в усьому. Коли батько попросив її вибрати конкретний напрям, дівчинка спочатку назвала розмови, а потім зупинилася на тенісі.

"Я запитав її: "Скай, у чому ти хочеш стати чемпіонкою?" Вона відповіла: "Я хочу бути чемпіонкою в усьому". Я сказав, що все-таки доведеться щось вибрати. Спочатку вона сказала, що хоче стати чемпіонкою з розмов. Але невдовзі додала, що хотіла б стати чемпіонкою з тенісу. Я відповів, що впевнений: у неї будуть хороші здібності до цього виду спорту", – розповів Монфіс.

Монфіс розповів про доньку

На завершення француз присвятив доньці свою останню появу на корті й згадав, що 3 листопада минуло рівно вісім років від дня, коли він був разом із її матір’ю. Монфіс назвав цю дату символічною для родини.

"Скай, твій тато був тенісистом. Він любив теніс. Я виріс у Парижі, і тут мене підтримувала чудова публіка. Від усього серця сподіваюся, що ти станеш чемпіонкою в усьому, чим сама захочеш займатися. І сподіваюся, що одного дня ти зможеш зіграти тут, у Парижі", – звернувся спортсмен до доньки.

Монфіс з Еліною та їхньою донькою Скай

Про завершення кар’єри Монфіса стало відомо ще 5 жовтня, коли його ім’я з’явилося на сайті Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) у списку гравців, які завершили виступи. Раніше француз планував провести останній турнір саме в Парижі.

Монфіс завершив кар’єру з 13 титулами ATP. Його найвищим досягненням у світовому рейтингу стала шоста позиція, яку він посідав у 2016 році. Француз тричі грав у фіналах турнірів серії Masters 1000 і двічі доходив до півфіналів турнірів Великого шлема.

19 жовтня стало відомо про розставання Монфіса з українською тенісисткою Еліною Світоліною. У пари є чотирирічна донька Скай.