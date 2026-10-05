Міжнародна федерація пустила Росію на ЧС, на якому також виступить збірна України
Україна виступить на ЧС з волейболу
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) допустила збірну Росії до жіночого чемпіонату світу-2027, який відбудеться у США та Канаді. При цьому до списку учасників змагань представниць країни-агресора включили з національною символікою.
Про це йдеться на офіційному сайті FIVB. На північноамериканському турнірі виступлять 32 збірні, до числа яких увійшла й українська національна команда. Наші дівчата кваліфікувалися на світову першість завдяки високій позиції в рейтингу федерації.
Збірна України з волейболу.
Джерело: en.volleyballworld.com
Склад жіночої збірної на ЧС-2027 з волейболу.
Джерело: FIVB
При цьому росіянки також пройшли відбір за рейтинговою квотою, незважаючи на те, що не брали участі в міжнародних змаганнях з вересня 2021 року. Замість того, щоб виключити команду з РФ зі свого списку, FIVB заморозила набрану нею на момент відсторонення кількість очок.
УЧАСНИКИ ЖІНОЧОГО ЧС-2027 З ВОЛЕЙБОЛУ
Країни-господарі: Канада, США.
Чинні чемпіонки: Італія.
Команди, що пройшли континентальний відбір: Єгипет, Кенія, Камерун (Африка); Таїланд, Китай, Японія (Азія); Туреччина, Сербія, Польща (Європа); Куба, Домініканська Республіка, Пуерто-Рико (Північна та Центральна Америка); Бразилія, Аргентина, Колумбія (Південна Америка).
Жіноча збірна Росії.
Джерело: Всеросійська федерація волейболу
Український волейболіст Васи...
Джерело: Telegram-канал Василя Тупчого
Розгорнути
Світовий рейтинг FIVB: Нідерланди, Росія, Німеччина, Чехія, Бельгія, Франція, Словенія, Швеція, Мексика, Україна, Греція, Корея, Болгарія, Швейцарія.
Таким чином, ЧС-2027 стане першим турніром у командних видах спорту, на якому одночасно виступлять росіяни та українці після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!