"Міг його перемогти. Щось йшло не так": Дюбуа сказав, ким вважає Усика

Чемпіон світу у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) висловив упевненість у тому, що міг перемогти Олександра Усика (25-0, 16 КО), однак не зміг цього зробити через власні помилки. Британець зазначив, що багато чого навчився у двох поєдинках з українським боксером.

Про це Дюбуа заявив в ефірі шоу Piers Morgan Uncensored. 29-річний суперважковаговик із Лондона підкреслив, що два його поєдинки проти Усика сприяли його розвитку, адже після цього він зумів завоювати чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBO).

Даніель Дюбуа. Джерело: скріншот відео з YouTube-каналу Boxing King Media Розгорнути

Усик двічі переміг Дюбуа

"Гадаю, я міг його перемогти. Були допущені помилки, якщо озирнутися назад, щось йшло не так, не все складалося як треба. Але я вдячний за уроки, які отримав у двох поєдинках з ним. Знаєте, з тих пір я багато чого досяг. Тож це хороший знак. Було чудово розділити ринг із такою легендою", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що Усик двічі переміг британця – у 2023 році технічним нокаутом у п’ятому раунді, а в 2025-му нокаутував суперника у п’ятій трихвилинці.

Усик вийшов у образі гладіатора

Даніель Дюбуа та Фабіо Вордл... Джерело: Queensberry Promotions Розгорнути

17 жовтня Дюбуа проведе реванш зі своїм співвітчизником Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 KO). У свою чергу, наш співвітчизник шукає наступного суперника.

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександра Усика звинуватили в тому, що він влаштував справжню підставу Ентоні Джошуа перед його боєм з Тайсоном Ф'юрі.