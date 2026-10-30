"Мерзотні країни. Скунси": у Росії взялися принижувати європейців після судового повернення на ЧС з хокею

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав Міжнародну федерацію хокею (IIHF) повернути збірні Росії до своїх турнірів. У країні-агресорці це рішення взялися святкувати, паралельно накинувшись з образами й агресією на європейські країни.

"Це рішення давно назрівало. Грати в хокей без Росії придумали божевільні, але тепер їх вилікували. Не так багато країн вміють добре грати в хокей. Світовий хокей втрачав свій престиж через відсутність збірної Росії. Поки що зарано говорити про торжество справедливості. Справедливість буде відновлена, коли ми побачимо збірну Росії на чемпіонаті світу та Олімпіаді з прапором", – заявив пропагандистам із РИА "Новости" чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов.

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

Олександр Тихонов. Джерело: "Матч ТВ"

У свою чергу колишній тренер збірної країни-агресорки Володимир Плющев поскаржився на те, що європейським країнам буде бридко грати з росіянами.

"Перемога, в якій за ціною не постоїмо. Яким би не був допуск до міжнародних змагань, не думаю, що все мине гладко. Проте якщо CAS ухвалив рішення, це юридична норма, яка не підлягає оскарженню. Не знаю, що робитимуть усі ці мерзотні країни, які вдають із себе великі хокейні держави", – сказав він підконтрольному Кремлю порталу Чемпіонат.com.

Збірна Росії з хокею. Джерело: РІА "Новости"

Володимир Плющев. Джерело: РБ-Спорт

Крім того, олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевников накинувся на європейських суперників збірної Росії з хокею.

"Радісна новина, довго чекали. Але подивімося, що робитиме федерація, адже там буде опір, скунсів повно: шведи, чехи, фіни, естонці, латвійці – уся ця скунсова компанія. Від них багато залежатиме. У будь-якому разі там буде опір", – відзначився гнилизною колишній хокеїст у розмові зі спортивним рупором путінського режиму телеканалом "Матч ТВ".

Олександр Кожевников. Джерело: "Матч ТВ"

Зазначимо, що Фінляндія пригрозила бойкотом ЧС-2027, якщо до турніру допустять збірну РФ, а його господарка Німеччина побачила в участі росіян серйозні ризики.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії вже вимагали від IIHF виключити збірну України з числа учасників ЧС-2027.