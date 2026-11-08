"Мені зле". Перша ракетка світу раптово перервала інтерв'ю і пішла, відмовившись брати участь у Підсумковому турнірі. Замість неї заявили українку. Відео
Момент потрапив у прямий ефір.
Джерело: Кадр із відео
Перша ракетка світу Олена Рибакіна не змогла дати передтурнірне інтерв’ю через різке погіршення самопочуття. Згодом казахстанська тенісистка офіційно знялася з Підсумкового турніру WTA, а її місце у змаганнях посіла українка Марта Костюк.
Інцидент стався під час інтерв’ю телеканалу Canal+ Sport напередодні старту турніру в Індіан-Веллсі. Рибакіна з’явилася на записі в сонцезахисних окулярах і мала втомлений вигляд. Під час розмови польська журналістка Йоанна Сакович-Костецька звернула увагу на стан спортсменки й запитала, як та почувається.
Рибакіній стало зле.
Джерело: кадр із відео
Перед цим колишня тенісистка привітала Єлену з досягненням першого рядка світового рейтингу та перемогою на третьому турнірі серії Великого шолома. Вона також відзначила успіхи тенісистки в нинішньому сезоні й припустила, що за підсумками року та стане найкращою спортсменкою Казахстану.
Рибакіна не змогла продовжити інтерв’ю.
Джерело: кадр із відео
Однак бесіда не отримала продовження. Після невеликої паузи між Рибакіною та Сакович-Костецькою відбувся такий діалог:
– Усе гаразд? Якщо хочете зупинитися, то так і зробімо.
– Так, будь ласка
– Ви нормально почуваєтеся?
– Ні, мені зле
Пізніше представники WTA повідомили, що причиною нездужання тенісистки стала вірусна інфекція. Через хворобу вона раніше також пропустила обов’язковий медіадень перед початком змагань.
Олена Рибакіна відмовилася від інтерв’ю.
Джерело: кадр із відео
Сама Рибакіна підтвердила, що її фізичний стан не дозволяє витримувати навантаження, необхідні для участі в турнірі. Тенісистка вирішила достроково завершити виступи й повернутися додому, щоб відпочити та повністю відновитися. За словами спортсменки, тепер вона має намір зосередитися на підготовці до сезону 2027 року.
Рибакіна знялася з турніру
Після відмови Рибакіної від участі у Підсумковому турнірі її місце посіла перша запасна Марта Костюк. Таким чином, українка приєдналася до учасниць змагань, де також виступають інші найсильніші тенісистки сезону.
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