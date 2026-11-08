"Мені зле". Перша ракетка світу раптово перервала інтерв'ю і пішла, відмовившись брати участь у Підсумковому турнірі. Замість неї заявили українку. Відео

Перша ракетка світу Олена Рибакіна не змогла дати передтурнірне інтерв’ю через різке погіршення самопочуття. Згодом казахстанська тенісистка офіційно знялася з Підсумкового турніру WTA, а її місце у змаганнях посіла українка Марта Костюк.

Інцидент стався під час інтерв’ю телеканалу Canal+ Sport напередодні старту турніру в Індіан-Веллсі. Рибакіна з’явилася на записі в сонцезахисних окулярах і мала втомлений вигляд. Під час розмови польська журналістка Йоанна Сакович-Костецька звернула увагу на стан спортсменки й запитала, як та почувається.

Рибакіній стало зле. Джерело: кадр із відео

Перед цим колишня тенісистка привітала Єлену з досягненням першого рядка світового рейтингу та перемогою на третьому турнірі серії Великого шолома. Вона також відзначила успіхи тенісистки в нинішньому сезоні й припустила, що за підсумками року та стане найкращою спортсменкою Казахстану.

Рибакіна не змогла продовжити інтерв’ю. Джерело: кадр із відео

Однак бесіда не отримала продовження. Після невеликої паузи між Рибакіною та Сакович-Костецькою відбувся такий діалог:

– Усе гаразд? Якщо хочете зупинитися, то так і зробімо.

– Так, будь ласка

– Ви нормально почуваєтеся?

– Ні, мені зле

Пізніше представники WTA повідомили, що причиною нездужання тенісистки стала вірусна інфекція. Через хворобу вона раніше також пропустила обов’язковий медіадень перед початком змагань.

Олена Рибакіна відмовилася від інтерв’ю. Джерело: кадр із відео

Сама Рибакіна підтвердила, що її фізичний стан не дозволяє витримувати навантаження, необхідні для участі в турнірі. Тенісистка вирішила достроково завершити виступи й повернутися додому, щоб відпочити та повністю відновитися. За словами спортсменки, тепер вона має намір зосередитися на підготовці до сезону 2027 року.

Рибакіна знялася з турніру

Після відмови Рибакіної від участі у Підсумковому турнірі її місце посіла перша запасна Марта Костюк. Таким чином, українка приєдналася до учасниць змагань, де також виступають інші найсильніші тенісистки сезону.