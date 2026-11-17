"Мене це влаштовує": зрадник України Тимощук заявив, що йому комфортно працювати в Росії

Помічник головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту" і зрадник України Анатолій Тимощук висловив захват роботою в країні-агресорці. Уродженець Луцька назвав комфортними умови, які зараз є в одному з найсильніших клубів Росії, розповідаючи про амбіції стати повноцінним наставником команди.

Про це Тимощук заявив в інтерв’ю подкасту "Брата 2", пише портал Sport24. 47-річний поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна, який ганебно мовчить про війну Росії проти України, зазначив, що його кар’єра розвивається правильним шляхом.

Анатолій Тимощук і тренер "З... Розгорнути

Анатолій Тимощук узяв участь... Джерело: instagram.com/timo44official/ Розгорнути

"На цьому етапі мені комфортно працювати в тому середовищі, у якому я перебуваю. Звісно, я вчуся, бачу нові ідеї, сприймаю футбол зовсім по-іншому. Звісно, я напрацьовую певний власний досвід, налагоджую стосунки загалом і в колективі, спілкуюся в команді. На цьому етапі я про це не думаю. Вважаю, що зараз комфортно почуваюся на тій посаді, яку обіймаю в тренерському штабі, – помічником головного тренера. І мене це влаштовує", – сказав Тимощук.

Раніше він зі словами "ніхто не мав права" обурився позбавленням усіх титулів і звань з боку Української асоціації футболу (УАФ). Також він заперечував звинувачення в роботі на російські спецслужби та спробах отримати румунське громадянство, назвавши інформацію "безглуздими фейками".

Тимощук подав до міграційної... Джерело: скриншот відео ТСН Розгорнути

Тимощук із золотою медаллю за перемогу в РПЛ. Джерело: ФК "Зеніт"

До цього в мережі з’явилися документи, які свідчать про те, що Анатолія було завербовано ФСБ Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний футболіст і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо жорстко висловився на адресу зрадника України Анатолія Тимощука.