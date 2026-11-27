"Мене трусило": найкрасивіша біатлоністка збірної України розповіла про те, що сталося на Кубку світу
Дмитренко оцінила старт Кубка світу
Біатлоністка збірної України Кристина Дмитренко спокійно відреагувала на провальний старт нового сезону Кубка світу. В індивідуальній гонці, яка відкривала розіграш, наша співвітчизниця стала 55-ю, однак, попри це, оцінила результат як звичайний для себе.
Про це Дмитренко заявила в інтерв’ю "Суспільне Спорт". 27-річна спортсменка з Чернігова, яку вболівальники назвали найкрасивішою у команді, наголосила, що стартові етапи сезонів традиційно складаються для неї невдало, оскільки пов’язані з надмірними емоціями.
Кристина Дмитренко під час гонки
Результати жіночої індивідуа...
Джерело: biathlon.com.ua
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"Гонка була важка психологічно, бо мене трусило на рубежах. Проблеми зі стрільбою почалися ще до змагань – на контрольних стартах теж були помилки, і це пов'язано саме з психологією. Мені хотілося, щоб сезон швидше розпочався, аби зрозуміти, що відбувається: чи я сама себе накручую, чи так воно і є. Все нормально, це перша гонка. Якщо подивитися мої останні три сезони, то перший етап завжди провальний. Найгірший етап для мене", – зізналася Дмитренко.
Кристина Дмитренко.
Джерело: instagram.com/kristi_dmit
Зазначимо, що українські дівчата у повному складі не потрапили до залікової зони індивідуальної гонки на етапі в Контіолахті.
Як повідомляв OBOZ.UA, двох українських біатлоністок відсторонили від старту у першій гонці нового сезону Кубка IBU.
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