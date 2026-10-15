"Маємо зустрічати росіян, ніби нічого не відбувається?!" Українська чемпіонка світу показала будинок після удару РФ. Відео

Чемпіонка світу з фехтування Влада Харкова повідомила, що будинок у Києві, де вона мешкає, потрапив під російський обстріл у ніч проти 15 жовтня. Сама спортсменка в цей час перебувала в дорозі до Касабланки, де відбудеться Кубок світу серед шаблісток.

Про це Харькова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. 30-річна переможниця світової першості зазначила, що її квартира вціліла, а сама вона стала однією з тих, кому "пощастило". Влада назвала таку ситуацію справжнім трешем, а також обурилася допуском росіян до міжнародних турнірів.

Влада Харкова стала чемпіонкою світу-2025. Джерело: instagram.com/vladakharkova

"Вдумайтесь. Мені пощастило, бо після російського обстрілу моя квартира залишилася цілою. До якої жахливої реальності ми дожили, якщо це тепер називається везінням? І ось я, українська спортсменка, маю виходити на доріжку, змагатися, віддавати привітання, дотримуватися спортивного етикету. Росія руйнує наші будинки, вбиває наших людей, змушує нас ховатися від ракет посеред ночі. А наступного дня ми маємо зустрічати росіян на міжнародних спортивних аренах так, ніби нічого не відбувається, бо спорт поза політикою?" – справедливо зауважила спортсменка.

Наслідки удару Росії по Києву 15 жовтня. Джерело: ДСНС України

Також Харькова додала, що у спортивному світі намагаються нормалізувати злочини РФ проти України. "Коли ти стоїш о четвертій ранку на холоді, бо тебе можуть убити, – це не політика. Коли вибух пошкоджує будинок, у якому ти живеш, – це не політика. Коли ти не знаєш, чи буде тобі куди повернутися після змагань, – це не політика. Це війна. І вона має конкретного агресора – Росію", – підсумувала спортсменка.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські військові злочинці завдали удару по спортивному комплексу "Атлет" у Києві.