Матч Кубку України з футболу завершився грандіозною сенсацією. Відео

Харківський "Металіст", який виступає в Першій лізі України, сенсаційно вибив черкаський ЛНЗ із Кубку України з футболу. У матчі 1/8 фіналу, який відбувся 28 жовтня на стадіоні "Черкаси-Арена", гості перемогли з рахунком 1:0, хоча перед зустріччю вважалися явними аутсайдерами.

Різниця в оцінках букмекерів була значною: на перемогу ЛНЗ пропонували коефіцієнти від 1,17 до 1,32, тоді як успіх "Металіста" оцінювався в 8,40–12,00.

У першому таймі черкаська команда створила кілька небезпечних моментів, але воротар "Металіста" Павло Плетньов упорався з ударами суперників. Після перерви харків'яни вирівняли гру і на 81-й хвилині забили переможний гол.

Данило Кайдалов ефектним ударом зі штрафного відправив м'яч у дев'ятку воріт Дмитра Ледвія. "Металіст" утримав перевагу і вийшов до чвертьфіналу, вибивши з турніру представника елітного дивізіону.

Точну дату жеребкування 1/4 фіналу Кубка України сезону 2026/27 Українська асоціація футболу (УАФ) поки офіційно не оголосила. Базові дні для всіх раундів турніру, що залишилися:

1/4 фіналу: 2 – 4 березня 2027 року

2 – 4 березня 2027 року 1/2 фіналу: 20 – 22 квітня 2027 року

20 – 22 квітня 2027 року Фінал: 19 травня 2027 року

Чвертьфінальна стадія, як і півфінали, складатиметься з одного матчу. У разі нічиєї в основний час команди одразу перейдуть до серії пенальті

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше київське "Динамо" з трьома червоними картками в поєдинку 1/8 фіналу програло донецькому "Шахтарю".

На 30-й хвилині захисник "Динамо" Тарас Михавко отримав червону картку, після чого кияни залишилися в меншості.