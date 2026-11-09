Мальдері через матч "Шахтар" – "Динамо" довелося змінювати склад збірної України

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко не допоможе збірній України в заключних матчах групового етапу розіграшу Ліги націй. 20-річний форвард отримав травму в поєдинку національної першості проти "Шахтаря" і після проходження обстеження залишив розташування національної команди.

Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ). Наставник "синьо-жовтих" Андреа Мальдера вирішив викликати до команди нападника італійської "Болоньї" Артема Довбика, який зіткнувся із серйозними проблемами у своєму клубі, де зіграв лише 105 хвилин у нинішньому сезоні.

Андреа Мальдера

Артем Довбик. Джерело: ФК "Болонья"

Склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар" Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – "Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Андрієвський ("Полісся" Житомир), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Микола Шапаренко ("Динамо" Київ).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – "Полісся" Житомир), Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Довбик ("Болонья", Італія).

Турнірна таблиця групи 2 див... Джерело: "Взбірна" Розгорнути

Боротьба Пономаренка в матчі... Розгорнути

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – "Динамо" Київ), Олександр Драмбаєв ("ЛНЗ" Черкаси), Артем Бондаренко ("Аль-Аглі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).

Нагадаємо, що 14 листопада українська команда зіграє на виїзді з Північною Ірландією, якій програла в "домашньому" матчі 0:3. "Синьо-жовті" відстають від британців на чотири очки в турнірній таблиці.